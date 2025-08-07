Alior zaskoczył. Rosną zyski i sprzedaż hipotek

– Ten kwartał przyniósł nam kilka znaczących sukcesów – podkreślał Piotr Żabski, prezes Alior Banku, podczas środowej konferencji wynikowej. – Jesteśmy dumni z osiągniętych wyników finansowych i biznesowych – dodał. Rynek też to docenił. W środę po południu kurs akcji Aliora rósł na giełdzie o ponad 5 proc. do 105,2 zł.
Zysk grupy Alior Banku w II kwartale 2025 r. wyniósł ok. 640 mln zł i okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań rynku. W ankiecie „Parkietu" analitycy spodziewali się średnio 570 mln zł na plusie. W porównaniu z I kwartałem zysk wzrósł o ok. 34 proc., a w porównaniu z II kw. 2024 r. – o ok. 9 proc. Łącznie w całej pierwszej połowie roku Alior zarobił 1,12 mld zł wobec 1,16 mld zł rok wcześniej. Dochody z tytułu odsetek sięgnęły w II kwartale prawie 1,3 mld zł (mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami), co oznacza wzrost o 3,6 proc. w ujęciu kwartalnym i 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei marża odsetkowa spadła do 5,74 proc. z 5,88 proc. w I kwartale.
Prezes Żabski przyznał, że na wynik odsetkowy pewien wpływ miały obniżki stóp procentowych, ale na razie jest to mitygowane m.in. poprzez obniżenie średniego kosztu finansowania.
Czytaj więcej
Mimo braku rządowych programów mieszkaniowych, Alior Bank niemal podwoił wartości kredytów udzielanych na takie cele w drugim kwartale tego roku. I liczy na jeszcze więcej.
– Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobry wynik sprzedaży kredytów hipotecznych – zaznaczył prezes Żabski. W samym II kwartale Alior udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości 1,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 93 proc. Tak duża dynamika to m.in. efekt zmiany strategii. Dotychczas bank specjalizował się w kredytach konsumenckich, w szczególności w segmencie consumer finance.
W ramach nowej sprzedaży aż 91 proc. to hipoteki ze stałą stopą procentową (a łącznie w całym portfelu ich udział wynosi ponad 40 proc.), a władze banku przyznają, że co do zasady kredyty mieszkaniowe nie są mniej marżowe niż te consumer finance. Łącznie wpływać to może na obniżenie marży odsetkowej, ale z drugiej strony daje stabilne dochody odsetkowe w średnim i długim okresie.
Na koniec czerwca łącznie portfel kredytów na nieruchomości osiągnął wartość 21,6 mld zł, zaś portfel kredytów detalicznych ogółem wzrósł o 4 proc. rok do roku, sięgając 42,3 mld zł. Depozyty klientów detalicznych wzrosły zaś o 10 proc., do 69,9 mld zł.
Ciekawe, przy tym, że w samym II kw. Alior rozpoznał 44 mln zł kosztów ryzyka frankowego, co jak na ten bank jest dosyć dużo. Zarząd wyjaśniał, że to efekt zmiany modelu, a nie pogorszenia się portfela kredytów CHF i nie przewiduje, by w kolejnych okresach koszty te rosły.
Czytaj więcej
Po przejęciu Santander Bank Polska to Austriacy będą mieli największy udział w naszym sektorze bankowym wśród inwestorów zagranicznych. Ale nie dominujący, bo „obcy” kapitał w Polsce jest dosyć zróżnicowany. To dobra informacja dla stabilności rynku.
– Odnotowaliśmy wzrost liczby klientów, a jednocześnie udało nam się obniżyć koszty finansowania. Konsekwentnie wdrażamy nową strategię, która już zaczyna przynosić pierwsze konkretne rezultaty. Jesteśmy zdeterminowani, by utrzymać ten kierunek i wzmacniać naszą pozycję rynkową – zaznaczył Piotr Żabski.
Prezes przypomniał, że w II kwartale 2025 r. akcjonariusze banku zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2024 r. w wysokości 9,19 zł na akcję, co nastąpiło 14 lipca. W nowej strategii Alior Bank zakłada wypłatę dywidendy w kolejnych latach w wysokości co najmniej 50 proc. zysku.