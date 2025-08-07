Alior zaskoczył. Rosną zyski i sprzedaż hipotek

– Ten kwartał przyniósł nam kilka znaczących sukcesów – podkreślał Piotr Żabski, prezes Alior Banku, podczas środowej konferencji wynikowej. – Jesteśmy dumni z osiągniętych wyników finansowych i biznesowych – dodał. Rynek też to docenił. W środę po południu kurs akcji Aliora rósł na giełdzie o ponad 5 proc. do 105,2 zł.

Ile zarobił Alior Bank w II kwartale 2025 r.?

Zysk grupy Alior Banku w II kwartale 2025 r. wyniósł ok. 640 mln zł i okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań rynku. W ankiecie „Parkietu" analitycy spodziewali się średnio 570 mln zł na plusie. W porównaniu z I kwartałem zysk wzrósł o ok. 34 proc., a w porównaniu z II kw. 2024 r. – o ok. 9 proc. Łącznie w całej pierwszej połowie roku Alior zarobił 1,12 mld zł wobec 1,16 mld zł rok wcześniej. Dochody z tytułu odsetek sięgnęły w II kwartale prawie 1,3 mld zł (mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami), co oznacza wzrost o 3,6 proc. w ujęciu kwartalnym i 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei marża odsetkowa spadła do 5,74 proc. z 5,88 proc. w I kwartale.

Prezes Żabski przyznał, że na wynik odsetkowy pewien wpływ miały obniżki stóp procentowych, ale na razie jest to mitygowane m.in. poprzez obniżenie średniego kosztu finansowania.