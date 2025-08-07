Żabka mile zaskoczyła. Czy akcje wreszcie dostaną wiatru w żagle?

Nawet o 9 proc. drożały w środę akcje Żabki, ciągnąc WIG20 w górę. Po południu walory handlowej spółki kosztowały 21,8 zł, po zwyżce o 8 proc. Widać było wzmożoną aktywność inwestorów. Wartość obrotów akcjami Żabki była najwyższa na rynku. Do godz. 12 przekroczyła 90 mln zł. Drugi był Bank Pekao z obrotem o połowę niższym.
Żabka zadebiutowała na GPW jesienią 2024 r., sprzedając akcje w IPO po 21,5 zł. W ostatnich miesiącach kurs handlowej spółki radził sobie zdecydowanie gorzej niż rynek. Zarówno biorąc pod uwagę WIG, jak i WIG20. Czas pokaże, czy środowe odbicie będzie początkiem długofalowej poprawy nastawienia inwestorów do Żabki. Jej akcje – zdaniem analityków – mają potencjał do zwyżki. Opublikowane we wtorek po sesji wyniki potwierdzają, że biznes radzi sobie dobrze.
Na koniec czerwca 2025 r. sieć Żabki liczyła 11 793 sklepy, co oznacza wzrost o niemal 11 proc. rok do roku. Grupa planuje przyspieszyć ekspansję i w 2025 r. uruchomić ponad 1 300 placówek w Polsce i w Rumunii, wobec wcześniejszych planów zakładających 1 100 otwarć.
– W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na zwiększaniu efektywności oraz realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wartości sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023–2028 – zapowiada Tomasz Suchański, prezes Żabki. Z kolei wiceprezes Tomasz Blicharski podkreśla, że w II kwartale Żabka, według danych Nielsena, rozwijała się ponad dwukrotnie szybciej niż rynek, zwiększając swój udział do 10,6 proc. z 9,9 proc. rok wcześniej.
Warto odnotować, że rynek handlu rośnie w mocno zróżnicowanym tempie. I tak np. w segmencie convenience (czyli tym, w którym działa Żabka) widać zdecydowanie wyższą dynamikę (rzędu 13 proc.) niż wśród małych sklepów, (+1 proc.) supermarketów (+2 proc.) czy hipermarketów (+6 proc.). Dobrze radzą sobie dyskonty (+9 proc.), ale dynamika convenience jest wyższa.
Wynikom Żabki pomaga rozwój oferty posiłków na ciepło. – Przyczyniło się to do dwucyfrowego wzrostu sprzedaży dań gotowych, co znacząco wsparło wzrost sprzedaży LfL (porównywalnej – red.) w I półroczu o 6,1 proc. – wskazuje wiceprezes. Dodaje, że w całym 2025 r. zarząd spodziewa się solidnego wzrostu sprzedaży LfL, w przedziale od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych
Po wynikach półrocznych zarząd podtrzymał plan utrzymania marży skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 12–13 proc. na koniec 2025 r. oraz dalszej poprawy rentowności skorygowanego zysku netto do około 3 proc.
Pomimo wysokiej bazy z II kwartału 2024 r. oraz niekorzystnych warunków pogodowych w maju, sprzedaż porównywalna wzrosła w I półroczu 2025 r. o wspomniane już 6,1 proc. Z kolei skonsolidowana sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 14,8 mld zł, rosnąc o 14,4 proc., a przychody ze sprzedaży o 14,7 proc. do 12,8 mld zł.
Rozbudowa sieci, wzrost sprzedaży porównywalnej i trzymanie kosztów w ryzach przyczyniły się do wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA o 18,2 proc., do 1 654 mln zł. Marża EBITDA poszła w górę o 0,4 pkt proc., do 11,2 proc.
Zgodnie z sezonowym trendem, drugi kwartał przyniósł silne przepływy gotówkowe. W efekcie wskaźnik finansowego długu netto do skorygowanego wyniku EBITDA obniżył się o 0,5, osiągając na koniec czerwca poziom 1,2. Grupa planuje dalszą redukcję zadłużenia.
W samym II kwartale 2025 r. Żabka miała 1 057 mln zł (+20,1 proc. rok do roku) skorygowanej EBITDA wobec 993,5 mln zł średnio oczekiwanej przez analityków. Zysk operacyjny wzrósł o 19,2 proc. do 533 mln zł wobec 498,5 mln zł prognozy rynkowej. Z kolei zysk netto poszedł w górę o 22,4 proc. do 192 mln zł, podczas gdy analitycy oczekiwali średnio 179 mln zł. Natomiast przychody wyniosły 7,12 mld zł (+16,2 proc.) i były zbliżone do oczekiwań.
Kanały cyfrowe zanotowały w I półroczu 2025 r. wzrost sprzedaży do klienta końcowego o 26 proc., a w samym II kwartale o 28 proc. Podczas zeszłorocznego IPO zarząd zapowiedział pięciokrotne zwiększenie przychodów w kanale cyfrowym do 2028 r. Podtrzymuje ten plan.
Rada dyrektorów Żabki zatwierdziła program skupu akcji własnych w celu realizacji planu motywacyjnego na lata 2025–2027, o którym spółka informowała podczas IPO. Program ruszy w sierpniu, obejmie do 4,2 mln walorów.