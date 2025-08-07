Żabka mile zaskoczyła. Czy akcje wreszcie dostaną wiatru w żagle?

Nawet o 9 proc. drożały w środę akcje Żabki, ciągnąc WIG20 w górę. Po południu walory handlowej spółki kosztowały 21,8 zł, po zwyżce o 8 proc. Widać było wzmożoną aktywność inwestorów. Wartość obrotów akcjami Żabki była najwyższa na rynku. Do godz. 12 przekroczyła 90 mln zł. Drugi był Bank Pekao z obrotem o połowę niższym.

Reklama

Żabka zadebiutowała na GPW jesienią 2024 r., sprzedając akcje w IPO po 21,5 zł. W ostatnich miesiącach kurs handlowej spółki radził sobie zdecydowanie gorzej niż rynek. Zarówno biorąc pod uwagę WIG, jak i WIG20. Czas pokaże, czy środowe odbicie będzie początkiem długofalowej poprawy nastawienia inwestorów do Żabki. Jej akcje – zdaniem analityków – mają potencjał do zwyżki. Opublikowane we wtorek po sesji wyniki potwierdzają, że biznes radzi sobie dobrze.

Ambitne plany Żabki

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Żabki liczyła 11 793 sklepy, co oznacza wzrost o niemal 11 proc. rok do roku. Grupa planuje przyspieszyć ekspansję i w 2025 r. uruchomić ponad 1 300 placówek w Polsce i w Rumunii, wobec wcześniejszych planów zakładających 1 100 otwarć.