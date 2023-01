45-stronicowy werdykt daje firmie Celsius własność 4,2 miliarda dolarów w kryptowalucie, którą użytkownicy zdeponowali w wysoko oprocentowanym programie Earn (Zarabiaj), zdecydował sąd upadłościowy w południowym dystrykcie Nowego Jorku w środę.

Dzięki programowi Earn Celsius umożliwił użytkownikom deponowanie kryptowalut, takich jak bitcoin, ether i tether, oraz otrzymywanie cotygodniowych płatności odsetkowych. W zależności od horyzontu czasowego i tokenów platforma oferowała nawet 18 proc. oprocentowania rocznie.

Celsius miał około 600 000 kont w swoim programie Earn, a konta miały łączną wartość około 4,2 miliarda dolarów na dzień 10 lipca 2022 r. Około 23 milionów dolarów z tej wartości składało się ze stablecoinów. Dzięki „jednoznacznym” warunkom Celsiusa, wszelkie aktywa kryptowalutowe – w tym monety typu stablecoin – które zostały zdeponowane na kontach Earn, stały się własnością firmy, jak stwierdzono w zgłoszeniu.

Celsius, który był kiedyś jednym z największych na świecie pożyczkodawców kryptowalut, złożył wniosek o ochronę przed upadłością w połowie lipca 2022 r. W tamtym czasie informował, że ma od 1 do 10 miliardów dolarów aktywów i pasywów oraz ponad 100 000 wierzycieli.

Przed złożeniem wniosku o upadłość Celsius zamroził wypłaty dla klientów w czerwcu, powołując się na „ekstremalne warunki rynkowe”. To zamrożenie nigdy nie zostało zniesione. Teraz aktywa kryptograficzne przechowywane na tych kontach są własnością Celsiusa, orzekł sędzia.

Ta decyzja jest w wyraźnej kontrze wobec argumentów tysięcy klientów Celsiusa, którzy twierdzili, że zdeponowane przez nich środki w rzeczywistości należały do nich. W zeszłym miesiącu Celsius walczył z klientami w sądzie o własność zdeponowanych środków, ponieważ chciał sprzedać stablecoiny o wartości około 18 milionów dolarów z kont Earn, aby sfinansować swoją organizację. Teraz może sprzedać te aktywa.

A dla tych, którzy chcą walczyć z orzeczeniem sądu i odzyskać swoje środki, wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ „po prostu nie będzie wystarczającej wartości, aby spłacić wszystkich posiadaczy kont w całości” – stwierdzono w zgłoszeniu.

W postępowaniu upadłościowym pierwszeństwo w otrzymaniu zamrożonych środków mają często wierzyciele zabezpieczeni. Jednak w zgłoszeniu posiadacze kont w programie Earn są uznawani za niezabezpieczonych wierzycieli Celsjusza, co oznacza, że ich odzyskanie zależy od wypłaty na rzecz niezabezpieczonych wierzycieli w ramach planu upadłości na podstawie rozdziału 11: „Jeśli tylko niektórzy posiadacze kont przejmą argumenty, że są właścicielami aktywów kryptowalutowych na swoich rachunkach, mają nadzieję na odzyskanie 100 proc. swoich roszczeń, podczas gdy większość posiadaczy kont pozostaje niezabezpieczonymi wierzycielami i może odzyskać tylko niewielki procent swoich roszczeń."

Werdykt ten może stanowić precedens dla inwestorów w całej branży kryptowalut i tego, co naprawdę oznaczają warunki użytkowania dla osób, które dokonują wpłat na platformach. Może to również wskazywać na to, co może się stać z innymi postępowaniami upadłościowymi z rozdziału 11, które mają miejsce w przestrzeni kryptograficznej, takich jak FTX, Voyager i BlockFi.