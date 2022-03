Regulator Financial Conduct Authority ma z końcem marca zlikwidować pozwolenia tymczasowe.

We wtorek na liście spółek o tymczasowym statusie było 12 podmiotów, w tym tacy kluczowi gracze, jak powiernik Copper Technologies, czy cyfrowy bank Revolut. Jeśli zgody nie uzyskają do czwartku staną w obliczu konieczności zawieszenia swojej działalności na Wyspach.

Financial Conduct Authority zaostrzył regulacje do czego skłonił go znaczący wzrost popytu na cyfrowe aktywa ze strony inwestorów indywidualnych.

Tylko 33 firmy uzyskały stałe pozwolenia FCA, podkreśla Bloomberg. Czołowe brytyjskie instytucje nadzorujące, włącznie z Bankiem Anglii i resortem skarbu, w ostatnich miesiącach zaostrzyły swoje stanowisko biorąc pod lupę banki i firmy inwestycyjne chcące zarobić na szumie medialnym wokół bitcoina i innych tokenów.

W ubiegłym tygodniu sześć firm wypadło z tymczasowego rejestru FCA nie uzyskując stałej akredytacji. Niektóre już zaczęły się przenosić poza obszar Zjednoczonego Królestwa by móc dalej obsługiwać dotychczasowych klientów. Popularne kierunki tej emigracji to m.in. Szwajcaria i Chorwacja. W. Z.