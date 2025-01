Coraz więcej ugód sądowych

Teoretycznie potencjał do wzrostu liczby ugód w sprawach frankowych się wyczerpał. Jak wynika z zebranych przez nas informacji, dotychczas 100 proc. albo niemal 100 proc. frankowiczów spłacających swój kredyt już otrzymało od swojego banku zaproszenie do zawarcia ugody. Ale bankowcy wierzą, że to jeszcze nie koniec i że nadal mogą skutecznie zabiegać o polubowne rozwiązanie sprawy ze swoimi klientami.

Sposobem ma tu być kierowanie oferty ugodowej również do tych osób, którzy o swoje interesy walczą przed sądem. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, oceniał niedawno, że o ile jeszcze rok temu takie ugody sądowe były zawierane dość sporadycznie, o tyle obecnie widać bardzo duże przyspieszenie ich dynamiki. Według jego szacunków obecnie liczba ugód sądowych miesięcznie sięga blisko 1 tys., a w listopadzie ub.r. mogło to być nawet rekordowe 1,5 tys.