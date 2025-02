Czy wojna handlowa Trumpa ma sens?

Foto: XTB

Które branże znajdą się pod presją?

Sektor samochodowy w USA jest bardzo mocno zintegrowany. Zanim samochód trafi do sprzedaży, niektóre części przekraczają granicę kilkukrotnie. Wobec tego, nałożenie taryf na Meksyk i Kanadę de facto nakłada taryfy handlowe na amerykańskich producentów. Oczywiście Trump chciałby sprowadzić całą produkcję do USA, ale nie jest to możliwe w krótkim terminie oraz byłoby to związane z ogromnymi kosztami. W tym momencie pierwsze szacunki wskazują, że przeciętny amerykański samochód miałby zdrożeć o ok. 3000 dolarów. To sporo, biorąc pod uwagę cenę takiego samochodu na poziomie 45-50 tysięcy dolarów. Warto również podkreślić, że inflacja w ostatnich latach była mocno zależna od zmian cen w sektorze motoryzacyjnym.

Uwaga należy się również sektorowi elektroniki czy odzieży. Na pierwszy rzut można wziąć pod uwagę takich gigantów jak Apple czy Nike. Apple produkuje zdecydowaną większość swoich produktów w Chinach. To samo tyczy się Nike. Oczywiście jest to jedynie kropla w morzu spółek, które najprawdopodobniej przerzuciłyby zwiększone koszty na konsumentów. Ostatecznie szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe w USA mogłoby na wojnie handlowej w obecnej skali stracić mniej więcej 2500-3000 dolarów rocznie. W przypadku pójścia dalej i nałożenia większych taryf handlowych na Chiny oraz wprowadzenie taryf handlowych na kraje Unii Europejskiej te koszty byłyby znacząco wyższe.

Czy Europa ma się czego obawiać?

Europa wielokrotnie podpadała Trumpowi. Trump naciskał Europę, aby wydawała więcej na zbrojenia, aby nie pozostawiać problemu m.in. wojny na Ukrainie jedynie na barkach Stanów Zjednoczonych. Trump wskazuje również na spory deficyt handlowy z krajami UE, który teoretycznie mógłby być zmniejszony większymi zakupami surowców, przede wszystkim gazu LNG. Do tego czasu jest jednak mocno prawdopodobne, że Trump będzie chciał nałożyć przynajmniej częściowo taryfy na europejskie produkty. Sprawa z Europą, a w zasadzie z Unią Europejską jest bardziej skomplikowana. Trump najprawdopodobniej chciałby ograniczyć się do niektórych sektorów lub niektórych gospodarek. Z pewnością rozważałby nałożenie taryf na europejskie samochody - przede wszystkim niemieckie. Jednocześnie Trump mógłby nie nakładać taryf na wszystkie gospodarki, co miałoby doprowadzić do tego, że Unia Europejska nie nałożyłaby ogólnych taryf zwrotnych na USA. Spekuluje się, że taryfy na Europę planowane są na początek marca. Z drugiej strony sam Trump uważa, że jego nieprzewidywalność to jeden z największych atutów. Nie powinniśmy się w takim wypadku zdziwić, że Trump wykorzysta chwilę i nałoży taryfy na Europę już w przyszłym tygodniu, co mogłoby skutkować szybkim runięciem pary EURUSD poniżej parytetu. Warto równeiż wspomnieć, że dysproporcja między handlem między USA oraz Europą jest zdecydowanie większa niż ma to miejsce np. w przypadku USA i Kanady.

Jak zareagował rynek?

Dolar amerykański zyskuje średnio 1% w stosunku do większości walut na świecie. Nieco większe ruchy były widoczne w przypadku par z dolarem kanadyjskim czy meksykańskim peso. Mocno tracą również europejskie waluty takie jak złoty, forint czy czeska korona. Potężne spadki widać na europejskich indeksach, gdzie trudno znaleźć taki szeroki rynek, który traci mniej niż 1%. Europejscy inwestorzy obawiają się tego, że na Europę lub poszczególne gospodarki zostaną nałożone podobne taryfy jak na Kanadę oraz Meksyk. Strach widać również na rynku kryptowalut, gdzie spadki sięgały nawet kilkunastu procent. Bitcoin powrócił poniżej 100 tysięcy dolarów.

Czy to tylko strategia negocjacyjna?

Taryfy handlowe zostały wprowadzone pod pretekstem problemu napływu narkotyków i nielegalnych imigrantów do USA. Wobec tego istnieje duża szansa na to, że taryfy zostaną podważone przez Sąd Najwyższy w USA. Prawdopodobna strategia w takim wypadku będzie prowadziła do nakładania taryf na poszczególne produkty lub sektory, które będą łatwiejsze do uzasadnienia. Trump poprzez nałożenie obecnie szerokich taryf celnych chce wysłać wyraźną informację do swoich partnerów, że skończył się czas długotrwałych negocjacji i należy przyspieszyć pewne procesy. Na dłuższą metę żadna wojna handlowa nie jest uzasadniona, a jej utrzymywanie może prowadzić do wyraźnego spowolnienia na całym świecie. Nawet teraz w momencie wydania decyzji Trumpa o taryfach nie jest pewne, w jaki sposób będą one działać i czy w ogóle zostaną wprowadzone. Decyzje Trumpa pozostają mocno nieprzewidywalne i dopiero w momencie obowiązywania taryf przez kilka tygodni czy miesięcy będzie można ostatecznie odpowiedzieć, jaki będą one miały wpływ na gospodarkę czy zwykłego konsumenta. Jedyne co można na ten moment stwierdzić, że rynek pozostanie mocno zmienny i można oczekiwać kolejnych dużych ruchów. Negatywnych w przypadku nakładania kolejnych taryf handlowych, ale również pozytywnych w przypadku wyklarowania się sytuacji i oceny tego, że taryfy wcale nie wpłyną mocno na obecną sytuację.