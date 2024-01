Wybory na Tajwanie. Kto wygra w geopolitycznej rozgrywce?

Chociaż sondaże wskazują na prawdopodobne utrzymanie obecnego „napiętego” statusu quo, to po ostatnich słownych pogróżkach ze strony Chin nie można być tego w 100% pewnym. Dlaczego Tajwan jest kluczowy dla globalnej i chińskiej gospodarki? Co mogą oznaczać wygrane poszczególnych kandydatów? Czy Chiny zdecydują się na bardziej radykalne działania?

Światowy gigant technologiczny

Tajwan należy do tzw. grupy Azjatyckich Tygrysów. Jest największym na świecie producentem półprzewodników, dlatego jakiekolwiek działania wojenne na Tajwanie doprowadziłyby do kryzysu technologicznego, który prawdopodobnie wpłynąłby na totalną zapaść gospodarczą na całym świecie. TSMC jest największym wytwórcą półprzewodników. Według danych prezentowanych przez TrendForce, TSMC osiągnął udział w rynku półprzewodników na poziomie niemal 58%, co jest dalszym wzrostem w porównaniu do poprzednich kwartałów. Na drugim miejscu plasuje się Samsung z udziałem zaledwie 12,4%. Warto wspomnieć, że spółka produkuje na zlecenie innych podmiotów i nie produkuje chipów na własny użytek pod własną marką. Co jest interesujące, TSMC nie produkuje tylko dla takich spółek jak Apple, ale również dla innych graczy w sektorze chipów takich jak AMD czy Nvidia. Trudno nazwać te spółki konkurencyjnymi w stosunku do siebie, a działają one raczej na poziomie partnerskim. Chociaż TSMC jest kluczowym dostawcą chipów do Chin, to działania zbrojne na wyspie mogłyby doprowadzić do totalnego kryzysu technologicznego we wszystkich rejonach świata.

Tajwan to nie tylko TSMC, ale również Acer, Asus oraz Foxconn, czyli inni znani producenci elektroniki. Co ciekawe, założyciel tej ostatniej firmy, Terry Guo startuje w wyborach prezydenckich na Tajwanie, ale obecnie zajmuje czwartą lokatę w sondażach, raczej bez szans na wybór.

Podłoże konfliktu między Chinami oraz Tajwanem

Konflikt między Chinami i Tajwanem sięga XVII wieku, kiedy to wyspa znalazła się pod jurysdykcją chińską. Następnie tuż przed 1900 rokiem Tajwan trafił pod rządy Japonii wobec toczącej się wtedy wojny. Po drugiej Wojnie Światowej w 1945 roku Tajwan ponownie trafił pod zarząd Chin, ale następnie rządy ówczesnej partii Kuomintang doprowadziły do dużego niezadowolenia społeczeństwa Tajwanu, co ostatecznie doprowadziło do zamieszek. Wojna domowa w Chinach oraz zwycięstwo Mao Zedonga doprowadziło do ucieczki ówczesnej władzy chińskiej na Tajwan.

Tajwan, zwany również Republiką Chin nie uznaje władz na kontynencie. Jednocześnie nie ogłosił również oficjalnie niepodległości, co prowadzi do tego, że nie da się utrzymywać takich samych stosunków dyplomatycznych z Chinami oraz Tajwanem. Chiny stosują politykę jedności i zapowiedziały, że do 2049 dojdzie do zjednoczenia państwa. Chińskie władze podkreślają, że jakakolwiek deklaracja niepodległości ze strony Tajwanu spotka się z interwencją zbrojną. To właśnie dlatego Chiny nie chcą wygranej obecnie rządzącej partii DPP – Demokratycznej Partii Postępu, co mogłoby nie tyle przedłużyć obecny impas, a nawet zaostrzyć stosunki.