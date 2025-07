Ile spółki wydają na związki zawodowe? Kwoty mogą zaskakiwać

Związki zawodowe w wielu polskich firmach pełnią bardzo ważną rolę, zwłaszcza, w reprezentowaniu i obronie interesów pracowniczych. Szczególnie aktywne są w sprawach dotyczących ustalania warunków pracy i płacy oraz przestrzegania prawa pracy przez pracodawców. Czasami ich działalność utrudnia też funkcjonowanie spółek. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi konflikt interesów między pracodawcą a związkami zawodowymi. Ponadto część firm ponosi na nie istotne wydatki. Dzieje się tak również w giełdowych spółkach.

KGHM i Enea wydają miliony na związki

Spośród 21 notowanych na GPW firm, które zapytaliśmy o wydatki poniesione na związki zawodowe w ostatnich dwóch latach, tylko dziewięć przekazało nam konkretne dane na ten temat. Zdecydowanie najmocniejszego wsparcia udziela KGHM. W ubiegłym roku zasilił związki zawodowe kwotą 16,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 17,9 proc. W tym czasie liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) pozostała w spółce na niemal niezmienionym poziomie prawie 18,9 tys. Podano też, że do 43 zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych należy około 90 proc. pracowników, czyli prawie 17 tys. osób. Ponadto w KGHM trzech członków rady nadzorczej pochodzi z wyboru pracowników: Bogusław Szarek, Józef Czyczerski i Przemysław Darowski (wszyscy należą do związków zawodowych).

W tym roku KGHM spodziewa się przeznaczenia na związki zawodowe większych kwot niż w latach poprzednich. Informuje, że to konsekwencja zwiększonych wydatków na wynagrodzenia pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządach organizacji związkowych, będących wynikiem podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki.

Koncern prowadzi wiele rozmów i negocjacji ze związkowcami. Dotyczą one m.in. kwestii płacowych, warunków zatrudnienia i pracy, spraw socjalnych oraz wysokości składki na pracowniczy program emerytalny. Na początku tego roku spółka i organizacje związkowe zawarły porozumienie dotyczące warunków płacowych. „W ramach umowy pracownicy otrzymali podwyżkę stawek płac zasadniczych o 9,2 proc. od 1 stycznia br. Dodatkowo, od 1 maja 2025 r. uruchomione zostały przeszeregowania części pracowników w oddziałach” - podaje zespół biura prasowego KGHM-u. Informuje też o innych licznych korzyściach związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych w spółce. Z drugiej strony – pytany o problemy związane z nimi – nie wskazuje żadnych.

Kolejnym podmiotem z największymi wydatkami na związki zawodowe jest w naszym zestawieniu Enea. Ich wartość za ubiegły rok spółka podaje w odniesieniu do grupy kapitałowej, ale z wyłączeniem Bogdanki. Ponad 12,2 mln zł przeznaczonych na związki zawodowe w 2024 r. to podobny koszt co w 2023 r. (dokładnej wartości tego drugiego nie podano). – Koszty obejmują w szczególności: koszty wynagrodzeń działaczy związkowych, koszty wynikające i określone w wewnętrznych źródłach prawa pracy obowiązujące w spółkach grupy koszty zwolnień doraźnych na prace związkowe, koszty delegacji związkowych oraz pomieszczeń udostępnionych do prowadzenia działalności przez organizacje związkowe – wylicza Piotr Ludwiczak, kierownik biura komunikacji korporacyjnej grupy Enea.