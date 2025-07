Stała frustracja – dlaczego kredyty hipoteczne budzą tyle emocji?

Na pierwszy rzut oka to bardzo dużo, bo będziemy musieli bankowi oddać ponad 2 razy więcej niż pożyczyliśmy. Ale w tym czasie może się też zmienić wartość naszego mieszkania. Według danych Banku Pekao i Grupy Morizon Gratka, średni wzrost wartości ceny na polskim rynku nieruchomości na przestrzeni ostatnich 17 lat to ok. 3,5 proc. rocznie.

Gdybyśmy przyjęli, że wartość naszego mieszkania będzie rosła o 2,5 proc. rocznie, to po 30 latach dałoby to wartość 1 048 tys. zł, czyli o ponad 130 tys. zł więcej niż za nie w tym czasie zapłaciliśmy deweloperowi i bankowi. Takie wyliczenia stawiają kredyt w zupełnie innej perspektywie. Oczywiście to bardzo uproszczone i hipotetyczne założenia, ale powinny one skłonić do bardziej kompleksowego myślenia na temat – zazwyczaj jednoznacznie – negatywnie postrzeganych kredytów hipotecznych. Może się bowiem okazać, że po zakończeniu spłacania kredytu wartość majątku wzrośnie pomimo kosztów poniesionych na jego spłatę.

Odwieczny dylemat: stałe czy zmienne

Kolejnym częstym zarzutem wobec banków i kredytów hipotecznych jest zmienna stopa procentowa, decydująca o oprocentowaniu kredytów. Temat ten zaczął być szeroko omawiany zwłaszcza w kontekście podwyżek stóp procentowych z 2022 r., które spowodowały, że dla wielu konsumentów raty kredytu hipotecznego zwiększyły się nawet kilkukrotnie. Alternatywą dla zmiennej stopy procentowej miałyby być kredyty ze stałym oprocentowaniem, jednak one również nie są bez wad.

Zmienne oprocentowanie jest z tych dwóch opcji bardziej „naturalne” dla uczestników rynku. Dla klienta banku w sytuacji rosnącej inflacji, rosnących płac i rosnących w odpowiedzi stóp procentowych w teorii powinno być łatwiej poradzić sobie z rosnącą również ratą kredytu. Z kolei w sytuacji odwrotnej, kiedy mamy spowalniającą gospodarkę, ryzyko recesji i potencjalnie rosnące bezrobocie, rata będzie się zmniejszała, co powinno ułatwić obsługę zadłużenia. Stała rata kredytu dawałaby klientowi banku większą pewność co do wysokości rat, które będzie musiał spłacić, ale jest to swego rodzaju miecz obosieczny, bo choć z jednej strony ochroni nas to przed rosnącymi stopami procentowymi, to jednocześnie w warunkach istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej czy recesji nasza rata nie zmieni się, będzie nadal na tym samym poziomie.

Czy jednak każde stałe oprocentowanie będzie lepsze niż zmienne? Biorąc pod uwagę wcześniej podane historyczne dane dot. stawki WIBOR 3M (średnio 3,60 proc. na przestrzeni ostatnich 20 lat) wydawałoby się, że gdyby możliwe było zagwarantowanie sobie stałego oprocentowania na poziomie max. 5,00-5,50 proc., byłoby to w większości przypadków opłacalne – ale nie zawsze. Między 2013 a 2022 rokiem mieliśmy przez cały czas stopy procentowe i WIBOR na poziomie wyraźnie niższym niż średni poziom 3,60 proc., a w dobie pandemii WIBOR 3M spadł nawet do okolic 0,2 proc. i w takiej sytuacji raty kredytów ze stałym oprocentowaniem wynosiłyby znacznie więcej niż kredyty ze zmiennym oprocentowaniem.

Należy więc postrzegać kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu jako rozwiązania zawierające niejako komponent ubezpieczenia, czyli taki, który w razie ekstremalnej sytuacji może nas zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych, ale jednocześnie kosztowny, jeżeli do tego nie dojdzie lub wręcz stopy procentowe zaczną się obniżać.