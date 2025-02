Złoto chroni przed Trumpem, a bitcoin ciągle rozpala wyobraźnię inwestorów

Firma ta skupuje bitcoiny, naśladując w ten sposób model rozwoju spółki Strategy (dawnej MicroStrategy) Michaela Saylora. Metaplanet mocno przyciąga inwestorów. W 2024 r. liczba jej akcjonariuszy powiększyła się pięciokrotnie, do prawie 50 tys. Założycielem jest Simon Gerovich, były trader Goldman Sachs. Został prezesem Metaplanet w 2013 r. Wówczas ta spółka nosiła nazwę Red Planet Japan i zarządzała hotelami. Na początku 2024 r. zmieniła profil działalności, koncentrując się na zakupach bitcoinów. Gerovich zdecydował się na to, po tym jak wysłuchał podcastu Michaela Saylora dotyczącego kryptowalut. Metaplanet posiadała pod koniec stycznia 1762 bitcoiny i chce do końca roku zwiększyć ich liczbę do 20 tys., a w 2026 r. kupić 21 tys.