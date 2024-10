Rok od wystrzału polskich indeksów. Ile zostało z „wyborczej” hossy

Czy jest szansa, że – podobnie jak przed rokiem – krajowy rynek odżyje w ostatnich miesiącach tego roku? Ważnym wydarzeniem będzie z pewnością nadchodzący debiut Żabki, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI, zakłada wręcz, że WIG może w tym roku jeszcze powalczyć o rekord. Jak wskazuje, polski rynek został wyraźnie z tyłu do amerykańskiego ze względu na podaż, w tym IPO Żabki. – Tymczasem IPO Żabki będzie dużym sukcesem, a wyceny polskich akcji są atrakcyjne – zapewnia Buczek.

– Statystyki historyczne z kolei przemawiają za pozytywnymi listopadem i grudniem – dodaje.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Nadzieja w ożywieniu i nowych kontraktach Choć większość spółek z GPW chwali się rozwojem biznesu, to są też takie, dla których palącym wyzwaniem są topniejące przychody. Czy będą w stanie odwrócić negatywną tendencję?

Czynniki fundamentalne

W ciągu 12 miesięcy sporo zmieniło się na rynkach. W USA doszło wreszcie do długo wyczekiwanej obniżki stóp procentowych. W Chinach z kolei nastąpiło przebudzenie i – według ekspertów – trudno giełdowy marazm w Warszawie tłumaczyć tylko polityką. W statystykach za 12 miesięcy wśród dużych spółek królują oczywiście banki. Najmocniejszy – Alior – zyskuje 66 proc. Za nim plasuje się PKO BP, ale na trzecim miejscu plasuje się tegoroczne przebudzenie – CD Projekt. W czołówce jest też KGHM, które urosło dopiero ostatnio na fali umocnienia miedzi. Listę dużej dwudziestki przedsiębiorstw zamyka JW z 29-proc. przeceną. Nisko jest także Dino Polska, które odczuwa osłabienie konsumpcji w Polsce.

– Moim zdaniem mamy obecnie do czynienia z korektą, jeśli chodzi o duże spółki – twierdzi Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz Millennium Domu Maklerskiego. – Nie sądzę, że zagranica się zawiodła, jeśli chodzi o zmiany w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, póki co mimo wszystko wydaje się, że pod względem korporacyjnego ładu jest lepiej niż przed 2024 r. – zauważa. Według Materny temat zdaje się nie istnieje, co do banków zarzutów nie ma, a co do szeroko rozumianego sektora paliwowo-energetycznego większą rolę odgrywają fundamenty, a nie ład korporacyjny, a te – jak mówi – nie są zadowalające (poza KGHM).

– Jeśli chodzi o rynki wschodzące, to obecnie obserwujemy gorączkę zakupów w Chinach, więc Polska przestała być aż tak interesująca dla inwestorów. Pamiętajmy także o wysokim deficycie budżetowym w kraju, głównie za sprawą wydatków socjalnych, czyli stymulowania popytu przy niskim bezrobociu, a to zmniejsza szanse na trwały spadek inflacji, a tym samym stóp procentowych – podkreśla ekspert BM Millennium. – Dodajmy do tego dużą aprecjację PLN, co zaczyna grozić opłacalności eksportu i mamy wystarczające powody, aby póki co wstrzymać się z zakupami polskich akcji – tłumaczy. – Generalnie nie wiązałbym obecnej sytuacji na GPW z tematem ładu korporacyjnego – przyznaje Materna.