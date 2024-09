Rozliczenia w spółkach Skarbu Państwa. Prokuratorzy będą mieli pełne ręce roboty

Koncern nie odpowiedział, jakie konkretnie zawiadomienia już przesłał do prokuratury. Z wcześniejszych informacji wiadomo jednak, że jedną z bardziej bulwersujących spraw jest ta dotycząca, zależnej firmy Orlen Trading Switzerland. Podmiot ten stracił około 400 mln USD zapłaconych w formie zaliczek na poczet przyszłych dostaw ropy naftowej. Chodzi o przedpłaty dokonane w grudniu ub.r. na surowiec pochodzący głównie z Wenezueli. Pierwsze dostawy miały się pojawić chwilę później, ale nigdy do tego nie doszło. Co więcej, Orlen Trading Switzerland wyczarterował statki potrzebne do transportu ropy. Na koniec lutego rachunek do zapłaty z tego tytułu sięgał 30 mln USD. Kolejne duże postępowania prowadzone przez prokuraturę dotyczą fuzji Orlenu z Lotosem oraz sprawy zaniżania cen paliw płynnych na krajowych stacjach jesienią 2023 r. Te jednak zostały wszczęte z zawiadomienia innych podmiotów niż Orlen.

Są też postępowania mniejszego kalibru. Dla przykładu Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o nadzorowaniu śledztwa z zawiadomienia Orlenu dotyczącego wyrządzenia spółce szkody majątkowej w łącznej kwocie 393,6 tys. zł. Miała ona nastąpić poprzez wypłatę wynagrodzenia podmiotowi świadczącemu usługi detektywistyczne na podstawie dwóch umów zawartych w 2021 r., pomimo że usługi takie nie zostały wykonane zgodnie z przedmiotem umów. Zleceniobiorca miał dostarczyć jedynie materiały dotyczące działań polityków będących w opozycji wobec ówczesnego rządu, które nie miały dla spółki znaczenia gospodarczego. Zarzut w tej sprawie przedstawiono Zbigniewowi L., byłemu dyrektorowi biura kontroli i bezpieczeństwa w Orlenie.

Nie wszyscy są zainteresowani udzielaniem informacji

Kontrole i audyty nadal trwają w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Mają zakończyć się w listopadzie. Spółka zapewnia, że jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, co do których będzie uzasadnione podejrzenie, zostaną przez zarząd wskazane i przekazane do odpowiednich organów. JSW do tej pory złożyła do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pierwsze dotyczy niegospodarności w firmie JSU (działa w branży ubezpieczeniowej i turystycznej). Drugie dotyczy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby występujące w organach statutowych spółki z grupy kapitałowej, które uczestniczyły w procesie decyzyjnym. Z naszych informacji wynika, że w tym przypadku chodzi o JSW Koks (producent i eksporter koksu).

O prowadzeniu szczegółowego przeglądu dokumentów, procedur oraz decyzji, które zapadały w spółce w poprzednich latach, informuje Enea. Koncern wykonał 15 audytów i 13 kontroli w kluczowych obszarach prowadzonej działalności. – Część nieprawidłowości zgłosiliśmy do prokuratury. Ze względu na dobro toczących się postępowań nie będziemy komentować i udzielać informacji o liczbie tych zgłoszeń – twierdzi Berenika Ratajczak, rzeczniczka Enei.

Podczas czwartkowej konferencji zarząd koncernu trochę spraw jednak ujawnił. Przede wszystkim podał, że postępowania prokuratorskie i przed organami ścigania toczą się w sprawach dotyczących takich obszarów działalności grupy, jak: przyłączenia do sieci, współpraca z podmiotami trzecimi, zakupy praw produkcyjnych i inwestycje strategiczne. W innym miejscu podano, że nieprawidłowości stwierdzono m.in. przy wydatkowaniu co najmniej 3,2 mln zł przez Fundację Enea. W przypadku wsparcia udzielonego Polskiej Fundacji Narodowej koncern złożył wniosek sądowy dotyczący zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zwrotu nienależnego świadczenia w kwocie 10,5 mln zł. Nieprawidłowości stwierdzono przy przekazywaniu pieniędzy na dziesięć wydarzeń, w których zidentyfikowano symptomy kampanii wyborczej i referendalnej jednego ugrupowania politycznego. Zdecydowanie największą szkodę Enea poniosła jednak przy inwestycji w węglową Elektrownię Ostrołęka C. Jej szacowany rozmiar to 657 mln zł. W tej sprawie toczy się postępowanie przygotowawcze w prokuraturze, a materiał dowodowy wciąż jest uzupełniany.

Od marca do lipca trwał I etap audytu w Tauronie. Badaniem objęto umowy outsourcingowe (sponsoring, CSR), postępowania sądowe i administracyjne, postępowania audytowe i kontrolne, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie zasobami ludzkimi. W efekcie skierowano trzy zawiadomienia do prokuratury. Dotyczą one nieprawidłowości związanych ze sponsoringiem i CSR-em szacowanych na 8,5 mln zł, przekazanymi darowiznami na kwotę 4,1 mln zł oraz majątkiem sieciowym o wartości 1,25 mln zł. Tauron na obecnym etapie nie komentuje trwających postępowań.