Systemy IT w raportowaniu ESG

Oczekujemy, by rozwiązanie informatyczne optymalizowało procesy, a nie komplikowało. Na pierwszy plan wysuwa się pytanie, jakie potrzeby ma konkretna organizacja oraz czy i jak system IT odpowiada na te potrzeby. Jest to kluczowe, by w różnorodności rozwiązań wybrać te, które będą wspierały rozwój organizacji. Chcemy przyjrzeć się, jak zmieniające się wymagania ESG są powiązane z rozwojem rozwiązań IT ESG.