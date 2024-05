Wielki odwrót AMC i GameStop. Słomiany zapał memowej armii

Lecz ten zryw w niczym nie przypominał tego, co działo się w pamiętnym 2021 roku, kiedy to po tygodniach szału memowym fenomenem zainteresował się amerykański parlament i posypały się pozwy rozczarowanych graczy.

Teraz po sprinterskim zrywie cena akcji sieci kin AMC z tegorocznego szczytu inta day na poziomie 18, 88 USD zanurkowała o 60 proc., notowania GameStop zaś oddały niemal cały ostatni dorobek.

Ich dwucyfrowe zwyżki w minionym tygodniu to jednak niewiele w porównaniu z tym, co działo się trzy lata temu. Wówczas kurs GameStop w ciągu kilku dni podskoczył aż o 1000 proc.

Trzeba pamiętać, że ten sprzedawca gier wideo w ciągu czterech minionych tygodni zyskał ponad 100 proc., a jego kapitalizacja w tym czasie wzrosła o około 3,6 miliarda dolarów. Była jednak o ponad 80 proc. niższa niż w apogeum 2021.

AMC i GameStop zwiększyły rezerwy gotówkowe

Co ciekawe obie firmy w minionym tygodniu zwiększyły swoje rezerwy gotówkowe. GameStop przygotowała do sprzedaży do 45 milionów akcji, a przychody z tej operacji wzmocniły jej bilans.

Z kolei AMC ze sprzedaży akcji i zamiany długu na akcje pozyskała wprawdzie pomad 250 milionów dolarów, ale nadal jej zobowiązania przekraczają 4 miliardy dolarów, wynika z danych Bloomberg Intelligence. W okresie 12 miesięcy jej notowania zanurkowały o około 90 proc.