Liczba transakcji na akcjach GameStop dokonywanych przez polskich klientów platformy XTB wzrosła od 30 kwietnia 2024 r. do szczytu z 14 maja 2024 r. ponad 550 razy. W przypadku transakcji na papierach sieci kin AMC wzrost był w tym czasie ponad 150-krotny, a na akcjach portalu społecznościowego Reddit sześciokrotny. W tym samym okresie liczba transakcji klientów XTB z całego świata na akcjach AMC zwiększyła się ponad 120 razy, na papierach GameStop blisko 480 razy, a na akcjach Reddit 5,5 razy.

- Nasze dane jasno wskazują, że Polacy aktywnie przyłączyli się do ponownego wzrostu zainteresowania akcjami memicznymi. Chociaż w mediach głównie mówi się o grupie WallStreetBets i amerykańskich inwestorach, to w ostatnich dniach widzieliśmy wręcz gigantyczny wzrost zainteresowania takimi spółkami jak GameStop czy AMC. Wydaje się jednak, że była to chwilowa anomalia, bowiem w drugiej części tygodnia zainteresowanie akcjami memicznymi wyraźnie spadło, co odzwierciedlają wyceny akcji wspomnianych spółek — mówi „Parkietowi” Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Czy ten skok zainteresowania polskich inwestorów akcjami memicznymi można traktować jedynie jako chwilową anomalię? - Biorąc pod uwagę rosnącą siłę mediów społecznościowych, zdajemy sobie sprawę z tego, że takich chwilowych trendów wśród inwestorów może być więcej. Wiele osób czeka na takie zdarzenia, aby właśnie w spekulacji znaleźć swoją szansę na zysk. Niemniej, na pewno nie jest to sposób inwestowania dla każdego i do każdej inwestycji należy podchodzić odpowiedzialnie, z uwzględnieniem nie tylko zysków, ale i ewentualnych strat — dodaje Kaczmarzyk.

Dlaczego spółki memiczne zyskiwały w ostatnich dniach?

Akcje GameStop i AMC bardzo mocno zyskiwały podczas poniedziałkowej i wtorkowej sesji. Rosły one nawet po ponad 100 proc. w ciągu jednego dnia. Choć w środę i czwartek doszło do ich ostrej przeceny, to papiery GameStop były przed piątkowym otwarciem sesji o 167 proc. wyżej niż miesiąc wcześniej, a akcje AMC o 71 proc. wyżej. Impulsem do tych zwyżek był powrót do mediów społecznościowych Keitha Gilla, youtubera znanego pod pseudonimem Roaring Kitty i zarazem analityka rynkowego, który na początku 2021 r. zainicjował akcję masowego kupowania papierów spółek memicznych przez drobnych inwestorów związanych z forum WallStreetBets na portalu Redditt.