Giełdy na rozdrożu: niemiecki spadek, polski wzrost i amerykańska inflacja

Uwagę inwestorów przyciągnęły dane z instytutu ZEW, który udostępnił swój indeks nastrojów. Oczekiwania w niemieckim badaniu spadły w sierpniu do 34,7 pkt z 52,7 w poprzednim miesiącu. Finalnie na tak słaby wynik miały wpływ nastroje w niemieckim przemyśle chemicznych i farmaceutycznym. Jest to niewątpliwie pokłosiem ogłoszonej umowy handlowej na linii Unia Europejska - Stany Zjednoczone, a także polityką celną prowadzoną przez amerykańską administrację. Zaproponowane cła będą miały negatywny wpływ na niemiecką gospodarkę, która jest oparta na eksporcie swoich towarów.

Pozytywne nastroje powróciły na krajowy parkiet. Najważniejsze warszawskie indeksy zareagowały ciepło na najnowsze dane o inflacji z USA, które były nieco lepsze niż wcześniejsze oczekiwania i wpłynęły zdecydowanie na morale inwestorów. WIG20 wzrósł o 0,66%, natomiast szeroki rynek o 0,50%. Jednocześnie inwestorzy mają na uwadze, że już jutro nastąpi odcięcie dywidendy z akcji PKN Orlen, co wpłynie na notowania indeksu. Szacuje się, że odcięcie dywidendy może obniżyć wartość WIG20 o około 26 punktów. Należy jeszcze podkreślić, że rynek z niecierpliwością czeka na jutrzejszy odczyt inflacji w Polsce, który może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych decyzji inwestycyjnych oraz potencjalnych ruchów polskiej waluty i akcji na GPW.

Bez wątpienia najważniejszą informacją dzisiejszego dnia był odczyt inflacji CPI w USA za lipiec. Najnowsze opublikowane dane, wskazują że indeks CPI (Consumer Price Index) utrzymuje się na poziomie 2,7% rok do roku, co może jednoznacznie wskazywać na pewną stabilizację cenową i jest lekkim zaskoczeniem dla inwestorów, którzy spodziewali się nieco wyższego odczytu za poprzedni miesiąc. Niemniej jednak inflacja bazowa, w której nie ma cen żywności oraz energii wzrosła od poziomu 3,1% rok do roku. Ten wzrost może wskazywać, że presja cenowa przenosi się na szeroki zakres dóbr i usług, a nie jest jedynie efektem krótkoterminowych zmian cen surowców.

Rezerwa Federalna stoi przed dylematem w sprawie dalszych kroków dotyczących cięć stóp procentowych. Z jednej strony presja inflacyjna dalej się utrzymuje, natomiast rynki domagają się coraz głośniej zainicjowania cyklu obniżek. Odczyty w następnych miesiącach będą kluczowe przy ocenie, czy obecna inflacja w USA zaczyna słabnąć. Na rynkach finansowych rosną spekulacje, czy wrześniowe posiedzenie FED będzie tym, na którym zostaną podjęte pierwsze cięcia stóp procentowych.

Mikołaj Sobierajski