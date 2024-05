GameStop i AMC znów rozgrzały inwestorów

Czytaj więcej Analizy rynkowe #WykresDnia: Krótka pamięć inwestorów W 2023 roku najwięcej zyskały firmy oparte na opowieściach a nie te, które mają solidne przepływy pieniężne. Notowania AMC Entertainment wzrosły ponad dwukrotnie. Fear & Greed Index powraca na terytorium „Extreme Greed”.

Tajemnicze wpisy

W poniedziałek Keith Gill zamieścił pierwsze posty w mediach społecznościowych od 2021 r. Na koncie @TheRoaringKitty na platformie X (dawnym Twitterze) zamieścił obrazek przedstawiający gamera siedzącego na fotelu i pochylającego się do przodu. Zostało to uznane za sugestię, że sytuacja w „grze” staje się poważna. Zamieścił również serię klipów z różnych filmów, m.in. z „Piratów z Karaibów”. Nie wiadomo, co one oznaczają. Sam powrót Gilla do mediów społecznościowych został już jednak uznany za sygnał do wznowienia spekulacji na akcjach memicznych.

– Poniedziałkowy wzrost akcji GameStop wieńczy dobry miesiąc dla tej spółki. Jej akcje zyskały wcześniej, w ciągu miesiąca ponad 60 proc., a te wzrosty były napędzane głównie przez popyt ze strony inwestorów detalicznych – twierdzi Kathleen Brooks, analityczka XTB.

Według danych firmy S3 Partners inwestorzy sprzedający na krótko akcje GameStop (czyli grający na spadki tych papierów) stracili podczas poniedziałkowej sesji 843 mln USD, a od początku maja 1,24 mld USD.

– Wyciskanie i likwidowanie krótkich pozycji może pomóc akcjom GameStop pójść w górę. Można się jednak spodziewać, że na rynku pojawią się nowi sprzedający na krótko, gdyż cena w okolicach 30 USD za akcję wydaje się być dobrym punktem wejścia dla nich na rynek – uważa Ihor Dusaniwsky, dyrektor w S3 Partners.

Memiczna gorączka spekulacyjna obejmowała we wtorek nie tylko akcje GameStop i AMC. Papiery kanadyjskiego producenta smartfonów BlackBerry zyskiwały na początku sesji 21 proc., a firmy Koss, będącej producentem słuchawek, rosły wówczas o 57 proc.