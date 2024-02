W IV kwartale 2023 roku giełdy znacząco rosły, ale zwiększał się także wkład gotówki w portfelach polskich i globalnych inwestorów. W IV kwartale 2023 roku 66 proc. polskich inwestorów posiadało w swoim portfelu inwestycyjnym gotówkę lub produkty gotówkowe, takie jak lokaty bankowe, konta oszczędnościowe czy fundusze gotówkowe. Udział gotówki w portfelach inwestorów rośnie – trzy miesiące wcześniej, takie produkty w portfelach miało 61 proc. inwestorów. Jest to zgodne z globalnym terenem, ponieważ na świecie, gotówkę posiadało 67 proc. inwestorów, przy czym najwięcej w Wielkiej Brytanii – 80 proc. badanych w tym kraju przechowywało gotówkę w portfelu inwestycyjnym. Najmniej posiadaczy gotówki odnotowano w Holandii – tylko 28 proc.

Reklama

Polscy inwestorzy zamieniali inne aktywa na gotówkę, ponieważ chcieli w ten sposób obniżyć poziom ryzyka swojego portfela (22 proc. badanych), ponieważ produkty gotówkowe są łatwo dostępne (19 proc.), ponieważ nie wymagają stałego monitorowania jak inne grupy aktywów (19 proc.). Tylko 15 proc. respondentów ankietowanych w ramach badania “Puls Inwestora Indywidualnego” eToro jako główny powód zwiększania poziomu gotówki w portfelu wskazało wysokie stopy procentowe. Blisko 7 proc. stwierdziło, że do wyboru gotówki skłoniły ich słabe wyniki osiągane przez inne klasy aktywów.

Czytaj więcej Inwestycje Polscy inwestorzy cenią sobie sztuczną inteligencję Niemal co trzeci inwestor indywidualny w Polsce posiada obecnie w swoim portfelu inwestycyjnym akcje związane ze sztuczną inteligencją, a prawie połowa planuje zainwestować w spółki zajmujące się sztuczną inteligencją w przyszłości.

Plany inwestorów związane z wykorzystaniem zgromadzonej gotówki są zróżnicowane. Spośród ankietowanych przez eToro w ramach badania Pulsu Inwestora Indywidualnego, 4 na 10 inwestorów planuje po prostu zarabiać na odsetkach od zgromadzonych środków. Aż 36 proc. tworzy zasilany gotówką fundusz „na czarną godzinę”, do wykorzystania w razie potrzeby. Wysoka inflacja i mocny wzrost kosztów utrzymania w ostatnich latach dotknął osoby inwestujące – aż 32 proc. planuje wykorzystać gotówkę by dopłacić do rosnących rachunków za energię czy wyższych cen żywności,. Jednocześnie, 16 proc. zamierza użyć gotówki by dopłacić do rosnących rat kredytu mieszkaniowego lub czynszu wynajmu mieszkania. Blisko 14 proc. respondentów jest w trakcie zakupu nieruchomości, do czego zamierza wykorzystać część gotówki. Więcej niż ¼ inwestorów (26 proc.) jest jednak gotowa do dalszych inwestycji i czeka na dobry moment by zamienić gotówkę na inne aktywa.

Jak komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro, zwiększony udział gotówki w portfelach obserwujemy obecnie na całym świecie i Polska nie jest tutaj wyjątkiem. – To właśnie głównie efekt wysokich stóp procentowych, za sprawą których oprocentowanie aktywów gotówkowych nierzadko przekraczało 5 proc., przez co stawały się one ciekawą alternatywą dla giełdy. Nie można jednak zapominać, że w ostatnich miesiącach na giełdach mamy do czynienia z silnymi wzrostami. Od początku października, Indeks WIG20 wzrósł o ponad 22 proc, a amerykański S&P500 – o prawie 13 proc. W tym wypadku, wybór gotówki w tym okresie oznaczał obniżenie wyników dla całego portfela – podkreśla.