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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 20.07.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Allegro kontynuuje trend wzrostowy

Cena akcji właściciela platformy handlowej wzrosła w minionym tygodniu o ponad 10 proc. Maksimum kursu wyniosło 44,58 zł, czyli znalazł się on na czteroletnim szczycie. Cena kontynuuje trwający od marca trend, a skala zwyżek jest na tyle duża, że średnia z 50 sesji wróciła nad 200-sesyjną (złoty krzyż). Co istotne – w ostatnim tygodniu spółce pomagały fundamenty. Rynek pozytywnie zareagował na szacunkowe wyniki. W Polsce wartość sprzedaży na platformie wyniosła w drugim kwartale 18,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. Za granicą dynamika przekroczyła 80 proc. Zarząd rozważa rewizję prognoz na cały rok.

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