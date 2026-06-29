Pogorszenie nastrojów, które w ostatnim czasie zawitało na giełdach, udzieliło się także zarządzającym, maklerom i analitykom. Ich krótkoterminowy optymizm wyparował. Obecnie spodziewają się oni trudniejszych chwil na giełdach w najbliższym czasie. Dobra wiadomość jest zaś taka, że nie przekreśla to trendu wzrostowego. Ten w długim terminie nadal powinien być kontynuowany – wskazują eksperci.

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Analitycy spodziewają się kolejnych spadków

Przez ostatnie cztery tygodnie krótkoterminowe nastroje rynkowe, mierzone Indeksem Nastrojów Parkietu (INP) wskazywały na przewagę byków. Miało to swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Jeszcze przecież nie tak dawno indeks WIG ustanowił historyczny rekord. Tydzień temu krótkoterminowy INP dla Polski wskazywał wzrosty, ale warto też zwrócić uwagę, że zanotował on dość wyraźny spadek (z 59,9 pkt do 52,5 pkt). Najnowszy odczyt pokazuje, że nie było w tym dzieła przypadku. Znów bowiem mamy pogorszenie krótkoterminowych nastrojów rynkowych. Co więcej, INP spadł już wyraźnie poniżej 50 pkt. Najnowszy odczyt wyniósł 43,7 pkt. To najniższa wartość od trzech miesięcy.

Foto: parkiet.com

Aby jednak nie było tak pesymistycznie, trzeba dodać, że pogorszenie nastrojów widać przede wszystkim w krótkim terminie. Kiedy mowa o dłuższym horyzoncie czasowym, mamy niezmienną przewagę optymistów. Najnowszy INP dla Polski w takim ujęciu ukształtował się na poziomie 56,3 pkt, co jest praktycznie powtórzeniem wyników z ubiegłego tygodnia. Mówiąc krótko, krótkoterminowa korekta spadkowa tak, ale nie zmiana trendu.

Foto: parkiet.com

Trend w długim okresie nadal jest wzrostowy

Takie samo podejście dotyczy również rynku amerykańskiego. W tym przypadku także mamy lekkie załamanie krótkoterminowego nastawienia do rynku. Jeszcze tydzień temu amerykański INP wskazywał poziom 52,1 pkt. Teraz jest to 43,3 pkt. Tak jak w przypadku Polski, jest to najniższa wartość od trzech miesięcy.

Foto: parkiet.com

Dla wielbicieli rynku amerykańskiego również są jednak i lepsze informacje. To długoterminowa perspektywa, która mówi o podtrzymaniu trendu wzrostowego. W takim ujęciu INP dla S&P 500 wyniósł w najnowszym odczycie 55 pkt podczas gdy tydzień temu było to 57,5 pkt. Wiara w giełdy w długim terminie pozostaje więc niezachwiana. Dość powiedzieć, że od momentu publikacji Indeksu Nastrojów „Parkietu” zarówno w przypadku Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, długoterminowy odczyt ani razu nie spadł poniżej 50 pkt.

Foto: parkiet.com

Co to jest INP?

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.