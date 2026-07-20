Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Modivo z sygnałami cyklicznego zwrotu

Od połowy maja kurs akcji odzieżowej spółki jest w fazie korekty trendu spadkowego. Cena przebiła w górę średnią z 50 sesji, ale zatrzymała się w rejonie 100 zł. Magia okrągłego poziomu na razie działa skutecznie. Opór zablokował ruch do umownej granicy hossy (średnia z 200 sesji), która znajduje się przy 113 zł. W ostatnich dwóch tygodniach trwa schłodzenie. W środę kurs naruszył 92 zł, a na oscylatorach MACD i RSI pojawiły się sygnały zwrotu. Powrót pod 50-sesyjną średnią zwiększy ryzko kontynuacji bessy. Przebicie 100 zł, zwiększy szanse ataku na granice hossy.