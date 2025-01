Monnari Trade nadal nie przejęło właściciela 5.10.15, ale sporo może

Łódzka Grupa Monnari Trade mogła w ub.r. uzyskiwać przychody z tytułu sprzedaży artykułów pod marką 5.10.15, choć jeszcze nie przejęła właściciela tego szyldu. Wprawdzie wniosek o zgodę na przejęcie firmy Komex z warszawskiego Wawra nadal podlega rozpatrzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale Monnari ma już spory wpływ na to, co się w niej dzieje – wynika z naszej analizy.

Wniosek czeka, biznes się kręci

Monnari Trade, właściciel sieci sklepów z odzieżą damską i inwestor na rynku nieruchomości, jeszcze w lipcu ub.r. zgłosiło do UOKiK-u zamiar przejęcia spółki Komex, właściciela marki 5.10.15. Jednocześnie giełdowa grupa poinformowała, że po przeprowadzeniu badania formalno-prawnego (due diligence) jej spółka zależna podpisała przedwstępną umowę zakupu udziałów w spółce Hemoca Holdings, posiadającej 50,1 proc. akcji Komeksu, za nieco ponad 3 mln zł. Sprzedającym ma być firma Inwest Estate z Łodzi. Choć UOKiK nadal prowadzi sprawę zainicjowaną wnioskiem o zgodę na koncentrację, to dostępne publicznie informacje wskazują, że Monnari Trade ma już duży wpływ na działalność Komeksu. Regulamin sklepu internetowego 5.10.15kids.pl wskazuje, że to Monnari Trade prowadzi sprzedaż towarów na tej platformie e-commerce. Z kolei Krajowy Rejestr Sądowy wskazuje, że prezeską Komeksu jest oddelegowana z rady nadzorczej Urszula Słowik, wiceprezeska Monna Placid, jednej ze spółek zależnych Monnari Trade. W radzie nadzorczej Komeksu zasiada także Malwina Misztal, najprawdopodobniej powiązana rodzinnie z głównym akcjonariuszem Monnari – Mirosławem Misztalem. Poza nią w skład rady wchodzą jeszcze Zbigniew Łapiński, partner w funduszu 3TS Capital Partners, oraz Michał Wojtaszek i Jarosław Chałas.

Powiązania między firmami sprawiają, że można się zastanawiać, czy i jaka część przychodów grupy i zysków Monnari Trade w 2024 r. pochodzić będzie ze sprzedaży w sklepie internetowym 5.10.15kids.pl. Być może też zależności finansowych jest więcej.

Zarząd mniej rozmowny

Spytaliśmy o to Mirosława Misztala i dyrektora ds. finansowych giełdowej firmy Miłosza Kolbuszewskiego. Nie uzyskaliśmy na razie odpowiedzi. Mirosław Misztal stwierdził w krótkiej rozmowie telefonicznej, że jeszcze nie chce rozmawiać.