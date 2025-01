LPP i prokuratura o sprawie Hindenburg Research. To nie koniec

Czytaj więcej Gospodarka światowa Kogo upolował Hindenburg? Spółka Hindenburg Research zakończyła działalność. Wcześniej jej raporty uderzyły w kursy akcji wielu firm oskarżanych o oszustwa. Sprowokowały też kilkadziesiąt śledztw i oskarżeń.

Prokuratura: nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Postępowanie przedłużone

Spółka nie pozwalała Hindenburga, ale w ub.r. członek zarządu LPP Sławomir Łoboda skierował zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Amerykanów do prokuratury.

Piotr Skiba, prokurator Prokuratury Rejonowej w Warszawie i rzecznik prokuratora okręgowego w odpowiedzi na nasze pytania o to postępowanie poinformował nas w czwartek, że jest ono w toku i zostało przedłużone do 12 marca. Jak podał, jest to nadal postępowanie w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów.

Według Skiby, analizie poddano m.in. tłumaczenie umowy sprzedaży spółki zależnej LPP w Rosji oraz publiczne komunikaty gdańskiej firmy.

W internetowych mediach anglojęzycznych pojawiają się spekulacje, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa zajęła się teraz samym Hindenburgiem i stąd decyzja założyciela o zamknięciu firmy.

Nie mamy potwierdzenia, czy tak faktycznie się dzieje. Raporty Hindenburga, choć zawierały zarówno trafne, jak i nieprawdziwe stwierdzenia, wcześniej raczej stymulowały regulatora rynku do działania lub potwierdzały ustalenia SEC.