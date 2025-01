Koniec Hindenburg Research. Uderzał w bogaczy, grał akcjami, ma nowy plan

- Prawie 100 osób, w tym miliarderzy i oligarchowie, zostało postawionych przez organy regulacyjne, przynajmniej częściowo w ramach naszej pracy, zarzutów cywilnych lub karnych, przynajmniej częściowo. Wstrząsnęliśmy niektórymi imperiami, którymi według nas należało wstrząsnąć – pisze Andreson w pożegnalnym liście.

- Z biegiem czasu ludzie zaczęli dostrzegać to, co miałem nadzieję pokazać — że można wywierać wpływ bez względu na to, kim jesteś - stwierdził też.

Uderzyli w LPP. Co dalej z postępowaniem prokuratury i KNF?

W Polsce firma Hindenburg zasłynęła z raportu na temat LPP, zarzucając polskiej firmie, że ogłoszone przez nią wyjście z Rosji było mistyfikacją. Raport opublikowany 15 marca 2024 roku doprowadził do jednodniowego krachu na akcjach gdańskiej firmy odzieżowej. LPP oceniło, że to długo planowany atak i złożyło doniesienie do prokuratury. Policja wszczęła dochodzenie, ale publikacja amerykańskiej wywiadowni sprawiła jednak też, że Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła przyglądać się komunikatom notowanej w Warszawie firmy. Nad LPP wisi ryzyko kary za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

Informuje, że część pracowników (a Hindenburg zatrudniał ich 11) zamierza otworzyć własne firmy doradcze, a część będzie szukać pracy i zaprasza do kontaktu zainteresowanych.

Jego plan na najbliższe sześć miesięcy to podzielić się ze światem doświadczeniem. Anderson deklaruje, że będzie publikować dokumenty i filmy pokazujące kuluary pracy zespołu Hindenburga.