Cyfrowy Polsat w I kw. 2025: rachunki rosły wolniej. Telewizja rozkwitła

Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiedzialna w Cyfrowym Polsacie za finanse powiedziała dziś analitykom, że nie będzie zdziwiona jeśli EBITDA tego segmentu wykaże w którymś z kwartałów wzrost. – EBITDA (tego segmentu – red.) stabilizuje się, trendy się odwracają. Do końca tego roku będzie ona jednak pod presją – zaznaczyła Ostap-Tomann.

Czy ceny w Cyfrowym Polsacie będą rosły? Wiceprezes ogłasza nową ofertę

Wyniki segmentu zależą w sporym stopniu od tego, jak zachowują się ceny usług. Dlatego też Nora Nagy, analityczka Erste Securities, zwraca uwagę przede wszystkim na zachowanie średniego rachunku (ARPU), które płacą klienci grupy za usługi telekomunikacyjne i płatną telewizję. – W pierwszym kwartale wzrost ARPU był wolniejszy niż w czwartym kwartale, co może wskazywać na spowolnienie wzrostu, ale jest to zgodne z naszym ostatnim raportem o spółce – oceniła. ARPU grupy w I kw. urosło do 77,7 zł, o 4 proc. rok do roku.

Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu zapewnił, że w kolejnych kwartałach grupa będzie starała się uzyskiwać coraz wyższe ARPU. Zaznaczył jednak, że obserwuje ona także wskaźnik rezygnacji i do niego dostosowuje działania.

Grupa obserwowała w pierwszym kwartale osłabienie sprzedaży usług komórkowych pre-paid. Dziś Polkomtel ma wyjść na rynek z nową ofertą dla segmentu pre-paid. – Będzie to milion gigabajtów na rok od Plusha. Reagujemy jako ostatni, ale w tym segmencie można reagować w krótkim terminie – powiedział Maciej Stec.

Telewizja Polsat silniejsza niż konkurenci

Analityk BDM zwraca uwagę na dobre wyniki segmentu mediowego, na który składa się przede wszystkim grupa Telewizja Polsat oraz Interia. W kolejnych kwartałach, zdaniem Bobrowskiego, medialny biznes Cyfrowego Polsatu może notować słabsze wyniki ze względu na koszty treści programowych. Ostap-Tomann wskazała, że w pierwszym kwartale grupa nie ponosiła jeszcze kosztów rozgrywek siatkarskich.

W I kwartale nakłady na telewizję w Polsce były wyższe o 0,9 proc. rok do roku, a wpływy kanałów należących do grupy z tego tytułu urosły o 4,1 proc. Analitycy wskazują na osłabienie pozycji TVN po 2024 r.