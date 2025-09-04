Tradycyjny handel buduje więzi

O ewolucji oferty sprzedażowej mówił Michał Obiegała, prezes BP Europa SE Oddział w Polsce. Zwrócił uwagę na to, że kiedyś na stację przyjeżdżało się raptem na kilka minut – tyle, ile trwa tankowanie i zapłata. Potem ofertę paliwową zaczęła uzupełniać oferta typu convenience. Dziś zupełnie normalne jest, że na stacjach zatrzymujemy się na dłużej – po tankowaniu delektujemy się kawą, spożywamy hot dogi. Przy okazji dłuższej trasy płynnie łączy się to z przerwą i odpoczynkiem, a więc ma także wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Retail stał się częścią szerszego biznesu, w którym dominuje sprzedaż paliw.

– Stacje się zmieniają, stają się czymś, co my nazywamy centrami obsługi podróżnych czy też hubami, gdzie segment convenience, czyli sklepy, odgrywają coraz większą rolę. Dziś są częścią stacji paliw, ale jest też częścią biznesu, która pozwala nam dywersyfikować ryzyko biznesowe związane z handlem paliwami. To już nie są miejsca, gdzie klient przyjeżdża tylko po to, by zaopatrzyć się w paliwo bądź w przyszłości w cokolwiek, co będzie nośnikiem energii do samochodu. Czy to będzie ładowanie aut elektrycznych, czy może inne nośniki, tego dzisiaj jeszcze nie wiemy – mówił Michał Obiegała.

Jedno wiadomo – klienci detaliczni będą poszukiwali wygody, tak by otrzymać wszystko w jednym miejscu. Z kolei klienci flotowi oczekują, że będą sprawnie obsłużeni cyfrowo, dostaną jedną fakturę, będą mieli pełną kontrolę kosztów. Oczekują wsparcia w tym, w jaki sposób rozliczany jest podatek VAT, w jaki sposób rozliczana jest akcyza. – W odpowiedzi na te oczekiwania pomoże cyfryzacja i bezpośrednia komunikacja zarówno z klientami B2C, jak i B2B. Do tego dążymy i to jeden z powodów, dla których uruchomiliśmy swoją aplikację. Mamy już ponad 1,5 mln pobrań – podkreślił prezes BP w Polsce.

Wskazał też na kolejny aspekt. – Kluczowa dla zmian jest także transformacja energetyczna, musimy równoważyć cele strategii średnio- i długoterminowej. Biznes, który prowadzimy, musi odpowiadać na bieżące potrzeby konsumenta, ale jednocześnie uwzględniać długoterminowe zmiany, które zajdą na rynku w perspektywie 10, 15, 20 i 30 lat – wskazał Michał Obiegała.

Mówiąc o świecie zakupów internetowych i tradycyjnych Nils Swolkień, prezes Castoramy zwrócił uwagę, że obecnie większość zakupów stacjonarnych zaczyna się w sieci: szukamy potrzebnych produktów online, ale kupujemy offline.

– Od obecności w sieci będzie zależał sukces lub jego brak w przypadku retailu. Dziś w zależności od branży między 70 a 80 proc. procesu zakupowego w sklepach zaczyna się gdzie indziej. W zależności od tego, jak „widoczność cyfrowa” będzie zrealizowana przez poszczególnych sprzedawców, będzie zależało, czy ten zakup skończy się online, czy też nastąpi przejście do offline. I tu dochodzimy do tematu wielokanałowości. Także z tym wiąże się „convenience”, czyli wygoda – powiedział Nils Swolkień.