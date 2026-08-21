Z tego artykułu dowiesz się: Co stoi za najszybszym od ponad trzech lat wzrostem cen u niemieckich producentów.

Dlaczego niemiecka nadwyżka handlowa maleje, mimo że wartość eksportu rośnie.

Jak zmieniają się relacje handlowe Niemiec z kluczowymi partnerami – USA i Chinami.

Z jakimi wyzwaniami, od ceł po koszty energii, mierzy się niemiecka gospodarka.

Ceny pobierane przez producentów za towary, od żywności po produkty przemysłowe, wzrosły o 3,0 proc. rok do roku, poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), przewyższając prognozy analityków ankietowanych przez Reuters, którzy przewidywali wzrost o 2,7 proc.

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Był to najsilniejszy wzrost od kwietnia 2023 r. i oznaczał gwałtowne przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem o 1,8 proc. odnotowanym w czerwcu.

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Ceny producentów mierzą koszty w fabryce, zanim towary dotrą do hurtowników i detalistów, i dlatego są uważane za wczesny wskaźnik przyszłej inflacji. W ciągu miesiąca ceny producentów wzrosły o 1,1 proc. Wzrost cen producenta w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych cen dóbr zaopatrzeniowych (+5,4 proc.). Ceny energii (+3,8 proc.) również znacząco wzrosły w ujęciu rok do roku.

Dobra inwestycyjne (+2,3 proc.) i trwałe dobra konsumpcyjne (+2,0 proc.) były również droższe w lipcu niż rok wcześniej – podał Destatis. Natomiast niższe ceny odnotowano w przypadku nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (-2,3 proc.). Po wyłączeniu cen energii, ceny producenta wzrosły o 2,7 proc. w porównaniu z lipcem 2025 r. i o 0,1 proc. w porównaniu z czerwcem 2026 r.

– Warunki na wczesnym etapie gwałtownego wzrostu inflacji nagle stały się niekomfortowe – powiedział Alexander Krueger, główny ekonomista Banku Bethmann HAL. – Wojna z Iranem, podobnie jak upały, odciskają swoje piętno.

Rekordowo niski poziom wody w Renie od tygodni utrudnia żeglugę śródlądową na najważniejszym szlaku wodnym Niemiec, podnosząc koszty transportu. Głównym motorem wzrostu cen były dobra pośrednie, które stały się średnio o 5,4 proc. droższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Ceny energii również wzrosły w tempie ponadprzeciętnym, o 3,8 proc. rok do roku.

Nadwyżka handlowa zmniejszyła się do 123,4 mld USD

Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec zmniejszyła się w pierwszej połowie 2026 r., ponieważ import rósł szybciej niż eksport. Jak podał Destatis, nadwyżka handlowa spadła o 0,7 proc. do 105,7 mld euro, w porównaniu ze 106,4 mld euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Eksport wzrósł o 3,9 proc., czyli o 31 mld euro, rok do roku, do 817,8 mld euro w ciągu sześciu miesięcy. Tymczasem import wzrósł w szybszym tempie o 4,7 proc., czyli o 31,7 mld euro, osiągając 712,1 mld euro.

Również bilans handlowy Niemiec z dwoma największymi partnerami uległ znacznej zmianie. Eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 6,1 proc., co doprowadziło do wyraźnego spadku nadwyżki handlowej Niemiec z tym krajem. Tymczasem import z Chin wzrósł o 8,8 proc., co spowodowało gwałtowny wzrost deficytu handlowego Niemiec z Pekinem.

Chiny pozostały największym partnerem handlowym Niemiec w pierwszej połowie roku, z wolumenem handlu dwustronnego wynoszącym 125,5 mld euro.

Stany Zjednoczone zajęły drugie miejsce z wolumenem handlu wynoszącym 123,7 mld euro, a Holandia zajęła trzecie miejsce z wolumenem 109,3 mld euro.

Wzrost gospodarczy Niemiec ma wynieść w tym roku 0,6 proc.

Dane te pojawiły się w obliczu niepewności związanej z cłami w USA, rosnącej konkurencji ze strony Chin i utrzymujących się wysokich kosztów energii niemieckiej gospodarki, nastawionej na eksport.

W drugim kwartale 2026 r. niemiecka gospodarka odnotowała wzrost o 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym, po wzroście o 0,4 proc. w pierwszym kwartale. Eksport wspierał aktywność gospodarczą w drugim kwartale, podczas gdy inwestycje spadły, a wydatki konsumpcyjne pozostały ograniczone.

Komisja Europejska przewiduje, że największa gospodarka Europy wzrośnie w tym roku o 0,6 proc., a w 2027 r. o 0,9 proc., po odnotowaniu słabego wzrostu na poziomie 0,2 proc. w 2025 r..