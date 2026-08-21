Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Benefit w II kwartale.

Dlaczego akcje tanieją.

Jakie plany ma grupa.

Co o Beneficie mówią analitycy.

O prawie 5 proc. tanieją podczas piątkowej sesji akcje spółki Benefit Systems po publikacji wyników za II kwartał. Te są całkiem dobre – znacząco lepsze rok do roku i nieco lepsze od oczekiwań rynku. Dlaczego zatem kurs spada?

Reklama Reklama

Dzisiejsza przecena może być efektem realizacji zysków. Kurs Benefitu porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Kiedy spółka debiutowała na GPW w 2011 r. jej akcje kosztowały niewiele ponad 100 zł. Kiedy rozpoczynała się obecna hossa – czyli jesienią 2022 r. – kurs był w okolicach 600 zł. Dziś wynosi 5320 zł. Stopa zwrotu licząc od ceny z IPO (107 zł) to imponujące 4 872 proc. Innymi słowy, od tego czasu akcje podrożały niemal 50 razy. Kurs jest powyżej średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji.

Czytaj więcej Firmy Benefit Systems wciąż w trendzie. Kolejne rekordy notowań Operator kart sportowych wyznacza nowe rekordy hossy. To jedna z najmocniejszych pozycji w drugiej linii spółek w tym roku.

Jakie są plany grupy Benefit Systems

Benefit Systems po pierwszym półroczu podtrzymał założenia na ten rok – poinformował Marcin Fojudzki z zarządu spółki. Grupa w 2026 r. oczekuje około 130 tys. nowych kart w Polsce, w segmencie zagranicy w UE minimum 100 tys., a w Turcji znaczącego przyspieszenia. W Polsce spółka oczekuje porównywalnej rentowności operacyjnej w stosunku do 2025 r., a w UE zakłada poprawę.

Benefit Systems mocno stawia na akwizycje. Ma już za sobą duże zakupy. Sygnalizuje, że proces konsolidacji branży na rynku polskim raczej dobiega końca. Również za granicą Benefit stawia obecnie raczej na rozwój organiczny.

– Jeśli zdarzą się jakieś tematy M&A, to wtedy będziemy odpowiednio reagować i przyglądać się tym możliwościom – zastrzegł Fojudzki.

W przyszłość grupa patrzy z optymizmem. Podkreśla, że w Polsce i na rynkach zagranicznych widać trendy wspierające dalszy rozwój rynku kart sportowych, m.in. niski poziom bezrobocia w połączeniu z silnym rynkiem pracy oraz większą skłonność do korzystania z produktów sportowych pokoleń rozpoczynających karierę zawodową.

Jakie wyniki miał Benefit w I półroczu 2026 r.?

W pierwszym półroczu 2026 r. Benefit Systems wypracował 2 843,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 39 proc. rok do roku. EBITDA wyniosła 872,9 mln zł (wzrost o 66 proc.), a skorygowana EBITDA poszła w górę o 46 proc. do 660 mln zł.

W samym II kwartale zysk netto wyniósł 222,2 mln zł wobec 200 mln zł oczekiwanego przez rynek. Rok do roku zysk netto wzrósł aż o 55 proc. Mocną, dwucyfrową dynamikę zanotowały też zysk operacyjny, EBITDA i przychody.

Segment Polska (karty sportowe, sieci klubów fitness, m.in. Zdrofit oraz programy Multi.Life i MyBenefit) odnotował w II kwartale wzrost przychodów o 18 proc. do 838 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 216 mln zł, co oznacza wzrost o 13 proc. Liczba kart w Polsce wzrosła o 11 proc., a liczba karnetów B2C o 27 proc.

Na koniec II kwartału grupa zarządzała 595 klubami fitness, z których korzystało 783,9 tys. posiadaczy karnetów.

– Szczególnie pozytywnie oceniamy dynamikę przychodów oraz wyraźną poprawę skorygowanego wyniku EBIT, która pokazuje, że wzrost skali działalności idzie w parze z poprawą efektywności – podkreślił Fojudzki. W jego ocenie Polska pozostaje dla spółki najważniejszym rynkiem.

– Jednocześnie coraz większe znaczenie dla wyników grupy ma rozwój działalności zagranicznej. W kolejnych okresach koncentrować będziemy się zarówno na dalszym wzmacnianiu pozycji na kluczowych rynkach, jak i na poprawie wyników w obszarach, w których dostrzegamy największy potencjał – podsumował przedstawiciel Benefitu.

Analitycy DM BOŚ wyniki kwartalne Benefitu oceniają jako nieco pozytywne. Jeśli chodzi o perspektywy, wskazują, że stabilna liczba kart w sezonowo słabym okresie letnim sugeruje, że wcześniejszy wzrost sprzedaży pozostaje zdrowy. W ocenie ekspertów obecna trajektoria wskazuje, że wszystkie trzy segmenty biznesowe grupy są na dobrej drodze, aby przynajmniej osiągnąć roczne prognozy.