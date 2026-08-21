Z tego artykułu dowiesz się: Jaki był II kwartał dla Dino.

Jak wyniki oceniają analitycy.

Ile warte są akcje spółki.

Jaka będzie II połowa roku.

WIG20 podczas piątkowej sesji zyskuje ponad 1 proc. i utrzymuje się nad psychologiczną granicą 4000 pkt. Najlepszą spółką w indeksie jest dziś Dino. Jego akcje zyskują ponad 5 proc. do 33,95 zł. Zwyżce towarzyszy wzmożony obrót, najwyższy na GPW. Tylko w ciągu pierwszej godziny sesji właściciela zmieniły już akcje Dino o wartości 130 mln zł.

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Jak analitycy oceniają wyniki Dino

Dobre zachowanie notowań Dino to reakcja na opublikowane wyniki za II kwartał 2026 r.

„Były zgodne z oczekiwaniami rynku. Wynik lepszy od naszych prognoz wynikał głównie z niższych niż oczekiwano kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych” – napisał w porannym komentarzu Piotr Bogusz, analityk Erste Group. Podkreślił, że spółka odnotowała niski wzrost sprzedaży porównywalnej za ten kwartał, co było zgodne z oczekiwaniami. Jednocześnie tempo spadku marży brutto w ujęciu rok do roku spowolniło w porównaniu z poprzednimi kwartałami, a polityka skoncentrowana na utrzymaniu niskich cen regularnych i zwiększeniu wolumenu sprzedaży powinna mieć pozytywny wpływ na wyniki w drugiej połowie 2026 r. Zdaniem eksperta wskaźniki LFL w drugiej połowie 2026 r. powinny być też wspierane przez efekt niskiej bazy porównawczej.

Również Janusz Pięta, analityk BM mBanku wskazuje, że wyniki Dino były zbliżone do oczekiwań rynku zarówno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto. Zwraca uwagę, że po stronie marż spółka odnotowała mniejszy r/r spadek marży brutto niż w I kwartale, co w połączeniu z wyższymi kosztami pracy przełożyło się na spadek marży EBITDA o zaledwie 0,57 pkt proc. rok do roku wobec zakładanego przez analityków spadku o 0,75 pkt proc.

Ekspert zwraca też jednak uwagę, że w wynikach wyraźnie widać wzrost kosztów pracy, napędzany rosnącym kosztem pracy w przeliczeniu na pracownika, częściowo skompensowany niższym zużyciem materiałów i energii.

Analityk BM mBanku zwraca też uwagę, że Dino nadal wypada słabiej od Biedronki po stronie marż. Biedronka w II kwartale poprawiła rok do roku marżę EBITDA o 42 p.b., podczas gdy Dino odnotowało jej spadek.

Czas pokaże, jak na wyniki Dino wpływać będzie presja na wzrost wynagrodzeń. W I półroczu 2026 r. koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 308,7 mln zł, czyli o 14,5 proc., do 2 438,9 mln zł. Ze sprawozdania możemy wyczytać, że wzrost ten wynikał ze wzrostu liczby pracowników z 53 523 w dniu 30 czerwca 2025 r. do 58 431 na koniec czerwca 2026 r. oraz ze wzrostu wynagrodzeń. Nie podano dokładnie jaki wpływ miały poszczególne czynniki.

Jakie wyniki miało Dino w II kwartale 2026 r.

Zysk netto jednostki dominującej Dino wyniósł w II kwartale 2026 r. 400,1 mln zł wobec 397,5 mln zł zysku rok wcześniej. Średnia prognoza analityków zakładała 391,8 mln zł.

Z kolei zysk operacyjny wyniósł 511 mln zł wobec 527,7 mln zł przed rokiem i był zgodny z oczekiwaniami rynku. Zbliżona do prognoz była też EBITDA. Wyniosła 665,1 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 2 proc. rok do roku.

Przychody poszły w górę o 10,5 proc. do 9,5 mld zł. Sprzedaż LFL w całym I półroczu wzrosła o 2,2 proc. wobec 4,8 proc. wzrostu przed rokiem. Z kolei w samym II kwartale dynamika wyniosła zaledwie 0,3 proc. (8,8 proc. wzrostu przed rokiem).

W II kwartale 2026 r. Dino uruchomiło 86 nowych sklepów. Łącznie w I półroczu 2026 r. powstało ich 148 wobec 147 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zarząd zasygnalizował, że niekorzystne warunki pogodowe, które ograniczały aktywność budowlaną na początku 2026 r. sprawiły, że część otwarć sklepów planowanych na I półrocze przesunęła się na II połowę roku. 30 czerwca 2026 r. sieć Dino liczyła 3176 placówek, czyli o 341 więcej niż przed rokiem.

Ile warte są akcje Dino

Notowania Dino od wiosny 2025 r. poruszają się w trendzie spadkowym. Zdaniem Piotra Bogusza słabe wyniki za II kwartał zostały już uwzględnione w wycenie rynkowej, a uwaga inwestorów powinna teraz skupić się na poprawie dynamiki wyników, począwszy od trzeciego kwartału 2026 r.

Dzisiejsza zwyżka kursu wpisuje się w odbicie notowań, które na wykresie jest widoczne od początku lipca (wtedy wycena akcji była poniżej 30 zł). Czy kurs ma potencjał do zwyżki? Zdania analityków – tak. Średnia cena docelowa z aktualnych rekomendacji implikuje dwucyfrową przestrzeń do wzrostów.