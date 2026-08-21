Zysk operacyjny wyniósł 510,99 mln zł wobec 527,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 665,06 mln zł wobec 650,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 531,4 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 8 622,57 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2026 r. spółka miała 716,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 708,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17 970,8 mln zł w porównaniu z 15 976,87 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 229,98 mln zł wobec 1 182,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

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"Poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2026 r. 2,2 proc. W II kw. 2026 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 0,3 proc. Czynnikiem, który ograniczał tempo wzrostu sprzedaży w I półroczu 2026 r. była znacząca deflacja cen żywności w sklepach Dino, która w II kwartale pogłębiła się w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku. Ponadto na dynamikę sprzedaży w II kwartale negatywnie wpłynęło przesunięcie Świąt Wielkanocnych z końca kwietnia w 2025 r. na początek kwietnia w 2026 r." – czytamy w sprawozdaniu zarządu, dołączonym do raportu kwartalnego.

"W I półroczu 2026 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 4,0 proc. do 1 230,0 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 6,84 proc., podczas gdy w I półroczu 2025 r. była na poziomie 7,40 proc. W II kw. 2026 r. wynik EBITDA wyniósł 665,1 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 6,98 proc. w porównaniu do 7,54 proc. rok wcześniej. Marża EBITDA była pod wpływem polityki cenowej sieci Dino ukierunkowanej na maksymalizację wolumenów sprzedaży, a także pod wpływem stosunkowo wolnego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży" – czytamy dalej.

Sieć Dino ma już ponad 3170 sklepów. Pogoda przesunęła część otwarć na drugą połowę roku

W I półroczu 2026 r. Dino uruchomiła 148 nowych marketów. Na koniec czerwca 2026 r. sieć prowadziła 3176 sklepów, o 341 więcej niż rok wcześniej.

"W II kw. 2026 r. uruchomionych zostało 86 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2026 r. otwartych zostało 148 nowych sklepów w stosunku do 147 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niekorzystne warunki pogodowe, które ograniczały aktywność budowlaną na początku 2026 r. sprawiły, że część otwarć sklepów planowanych przez Dino na I półrocze będzie miała miejsce w drugiej połowie roku. Na dzień 30 czerwca 2026 r. sieć Dino liczyła 3176 marketów, o 341 więcej niż przed rokiem" – podano także w sprawozdaniu.

W komunikacie spółka podała, że na koniec czerwca 2026 r. łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1,26 mln m2 i była o 12,4 proc. większa r/r.

Nakłady inwestycyjne, głównie związane z rozwojem sieci i zaplecza logistycznego, zbliżyły się w I pół. 2026 r. do 1 mld zł. Skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Dino w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła blisko 7,9 mld zł. W tym samym czasie firma utworzyła ponad 30 tys. miejsc pracy, podano także.

Na koniec czerwca 2026 r. 3048 sklepów, stanowiących 96 proc. całej sieci, oraz siedem centrów dystrybucyjnych Grupy posiadały własne instalacje fotowoltaiczne. Ich łączna moc wynosi 126 MW. W I półroczu 2026 r. wytworzyły one 63 GWh energii ze słońca, o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Od tego roku do standardowego wyposażenia marketów Dino weszły także recyklomaty do zbiórki butelek PET i puszek. Są one na ogół ustawione na zewnątrz sklepów i działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 465,47 mln zł wobec 530,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.