Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego inflacja producencka w Niemczech bije trzyletni rekord, podczas gdy ceny niektórych dóbr konsumpcyjnych spadają.

Które metale i surowce chemiczne notują gwałtowne wzrosty cen, stając się wyzwaniem dla przemysłu.

Jak kształtuje się paradoks cenowy na rynku energii, gdzie ropa drożeje, a gaz i prąd tanieją.

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ceny producenta wyrobów przemysłowych były w maju o 2,2 proc. wyższe niż w maju 2025 r. Większy wzrost rok do roku odnotowano ostatnio w maju 2023 r. (+2,5 proc. w porównaniu z majem 2022 r.). Destatis poinformował również, że ceny producenta w maju wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Wzrost cen w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wynikał przede wszystkim z wyższych cen dóbr zaopatrzeniowych (+4,2 proc.). Ceny energii (+2,5 proc.) również wzrosły w ujęciu rok do roku.

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W maju droższe niż rok wcześniej były również dobra inwestycyjne (+2,0 proc.) i trwałe dobra konsumpcyjne (+2,0 proc.). Niższe ceny odnotowano natomiast w przypadku nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (-1,7 proc.). Po wyłączeniu cen energii, ceny wzrosły o 2,3 proc. w porównaniu z majem 2025 r. i o 0,7 proc. w porównaniu z kwietniem 2026 r.

Wzrost cen energii spowodowały głównie wyższe ceny produktów naftowych

W maju 2026 r. energia była o 2,5 proc. droższa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu z kwietniem 2026 r. ceny energii spadły jednak o 0,4 proc. W wyniku trwającego konfliktu w Iranie i na Bliskim Wschodzie ceny produktów naftowych w maju 2026 r. utrzymywały się na zbliżonym poziomie z kwietnia 2026 r. W porównaniu z majem 2025 r. ceny ropy naftowej wzrosły o 34,9 proc., ale były o 2,5 proc. niższe niż w kwietniu 2026 r. Nafta kosztowała o 60,9 proc. więcej niż w maju 2025 r., a wzrosty cen odnotowano również w przypadku oleju opałowego (+52,8 proc.) i paliw silnikowych (+24,2 proc.).

W maju odnotowano natomiast spadki cen w ujęciu rok do roku w przypadku gazu ziemnego i energii elektrycznej, również ze względu na utrzymujący się wysoki poziom cen od początku wojny na Ukrainie. We wszystkich grupach odbiorców gaz ziemny (dystrybucja) kosztował o 1,3 proc. mniej. Ceny energii elektrycznej spadły o 4,6 proc. w porównaniu z majem 2025 r., a ogrzewanie sieciowe było o 0,5 proc. tańsze niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego.

Duży wzrost cen dóbr pośrednich

Ceny dóbr pośrednich w maju 2026 r. wzrosły o 4,2 proc. rok do roku (+1,4 proc. w porównaniu z kwietniem).

Wzrost cen w porównaniu z majem 2025 r. wynikał głównie z wyższych cen metali (+11,1 proc.). W szczególności znacząco wzrosły ceny metali szlachetnych (+59,4 proc.). Miedź i półprodukty z miedzi kosztowały o 24,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W maju 2026 r. żelazo, stal i żelazostopy podstawowe również były droższe (+1,5 proc.) niż w maju 2025 r., w tym stal zbrojeniowa (+5,0 proc.).

Ceny chemikaliów podstawowych wzrosły o 10,4 proc. rok do roku, co stanowi wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z samym kwietniem 2026 r. Nawozy były o 13,2 proc. droższe niż rok wcześniej i o 2,5 proc. droższe niż w kwietniu 2026 r.

Drewno i wyroby z drewna i korka (+5,8 proc.) również kosztowały więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku, w tym drewno iglaste (+8,5 proc.) i drewno liściaste (+2,9 proc.). Znaczny wzrost cen w ujęciu rok do roku odnotowano w przypadku peletu, brykietów i drewna opałowego (+24,1 proc.), ale ceny spadły o 3,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2026 r.

Spadły ceny żywności, zwłaszcza masła

Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły w maju o 2,0 proc. rok do roku (+0,1 proc. w porównaniu z kwietniem). W porównaniu z majem 2025 r. maszyny kosztowały o 1,9 proc. więcej, a ceny pojazdów samochodowych, przyczep i naczep wzrosły o 1,3 proc.

Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 2,0 proc. rok do roku (+0,2 proc. w porównaniu z kwietniem).

Z kolei dobra konsumpcyjne nietrwałego użytku produkowane i sprzedawane w Niemczech były o 1,7 proc. tańsze niż w tym samym miesiącu rok wcześniej i kosztowały o 0,2 proc. mniej niż w kwietniu 2026 r. W kategorii dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku ceny żywności (łącznie) spadły o 3,6 proc. Znacznie niższe ceny niż w maju 2025 r. odnotowano w przypadku masła (-40,0 proc.) i wieprzowiny (-16,7 proc.). Wołowina była o 1,0 proc. droższa niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego, ale o 4,0 proc. tańsza niż w kwietniu 2026 r.