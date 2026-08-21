Zysk operacyjny wyniósł 25,19 mln zł wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej.

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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,7 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 389,4 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2026 r. spółka miała 23,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 748,91 mln zł w porównaniu z 746,81 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 77,11 mln zł wobec 71,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Sprzedaż grupy w I półroczu 2026 r. była tylko nieznacznie wyższa od zrealizowanej w I półroczu 2025 r. – o 0,3 proc. (tj. o 2,1 mln zł). Wpływ na to miał szereg negatywnych czynników, z jakimi mamy cały czas do czynienia już od dłuższego okresu (spowolnienie gospodarcze w Europie i na świecie, wojna w Ukrainie i Zatoce Perskiej, negatywne skutki sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś, problemy europejskiego i światowego przemysłu motoryzacyjnego związane z ekspansją chińskiej motoryzacji)" – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 29,32 mln zł wobec 17,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,47 mld zł w 2025 r.