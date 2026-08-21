Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki pokazał Budimex.

Jaką wartość ma portfel zamówień.

Jakie są perspektywy na II półrocze.

Ile warte są akcje spółki.

Akcje Budimeksu podczas piątkowej sesji zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o prawie 2 proc. do 713 zł. Spółka opublikowała wyniki za II kwartał i nakreśliła perspektywy na kolejne okresy.

Reklama Reklama

„Mimo niekorzystnych warunków pogodowych panujących w pierwszych dwóch miesiącach roku 2026 produkcja wygenerowana w kolejnych czterech miesiącach była zauważalnie wyższa. Jest to konsekwencja wysokiego oraz dobrze zdywersyfikowanego portfela zamówień, który na większości kontraktów przeszedł z fazy projektowania w fazę realizacji, co będzie miało przełożenie na wysokie przeroby produkcyjne w kolejnych miesiącach” – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej Budownictwo Budimex przygotuje grunt pod budowę elektrowni jądrowej Budimex zawarł z Bechtel Polska umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót ziemnych i przygotowanie terenu budowy elektrowni jądrowej w Polsce...

Jakie wyniki miał Budimex w II kwartale 2026 r.

Grupa Budimex miała w II kwartale 2026 roku 204,9 mln zł zysku operacyjnego i 163,4 mln zł zysku netto. Dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Przychody wyniosły 2 734 mln zł wobec 2 766 mln zł szacowanych wcześniej. W analogicznym okresie 2025 r. grupa miała 2 305,2 mln zł przychodów, 191 mln zł zysku operacyjnego i 156,2 mln zł zysku netto.

W całym pierwszym półroczu 2026 r. przychody wyniosły 4,23 mld zł, zysk operacyjny 309 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 249,7 mln zł.

Wzrost przychodów to głównie efekt mocnego rozwoju w obszarze budownictwa kolejowego i drogowego.

W komentarzu do sprawozdania zarząd podkreśla, że po okresie osłabienia koniunktury polska gospodarka powróciła na ścieżkę umiarkowanego wzrostu. W najbliższych latach jego tempo będzie zależało przede wszystkim od wykorzystania funduszy unijnych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i obronnych oraz kondycji konsumpcji. Istotny wpływ będą miały także inflacja, realne wynagrodzenia, sytuacja na rynku pracy i popyt zagraniczny.

„Perspektywy pozostają jednak obciążone niepewnością związaną z cenami energii, sytuacją geopolityczną i koniunkturą w strefie euro. Słabsze wskaźniki przemysłowe mogą wskazywać na przejściowe pogorszenie aktywności, ale pojedyncze odczyty należy oceniać ostrożnie i analizować wraz z danymi dotyczącymi produkcji, inwestycji oraz konsumpcji” – zastrzega zarząd.

Czytaj więcej Budownictwo Budimex pisze strategię. Potrzebne są nowe kompetencje We wrześniu budowlana grupa pokaże strategię rozwoju. Rynek w przyszłości będzie wymagać od firm gotowości do działania w formule „finansuj i buduj”.

Jakie plany ma Budimex na 2026 r.

Portfel zamówień grupy na 30 czerwca 2026 roku wynosił 17,9 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–czerwiec zbliżyła się do 5 mld zł. Struktura portfela w I półroczu nie uległa znaczącej zmianie – opiera się on głównie na kontraktach infrastruktury drogowej i kolejowej, stanowiących ponad trzy czwarte jego wartości.

Ponadto po tym okresie podpisane zostały umowy o wartości około 620 mln zł. Dodatkowo wartość kontraktów, w których oferty spółek grupy są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej (wyłączając kontrakty podpisane po 30 czerwca 2026 roku) to prawie 3,3 mld zł.

„Zapewnia to grupie Budimex stabilne perspektywy utrzymania optymalnego poziomu portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz stabilizuje fundamenty działalności operacyjnej na lata 2027-2028" – ocenia zarząd w raporcie.

Przepływy środków pieniężnych netto w pierwszym półroczu 2026 roku były ujemne. Specyfika działalności budowlanej powoduje, że istotna część wpływów pieniężnych realizowana jest zwykle pod koniec roku, natomiast w okresie pierwszych dwóch kwartałów środki angażowane są w bieżącą działalność operacyjną. Na koniec czerwca pozycja gotówkowa netto przekraczała 1,2 mld zł i była wyraźnie niższa niż rok wcześniej (niemal 2,6 mld zł). Zarząd wyjaśnia, że to skutek głównie wypłaty dywidendy w czerwcu 2026 roku w wysokości 828 mld zł oraz sezonowego wzrostu zaangażowania w kapitał obrotowy. W trzecim i czwartym kwartale grupa spodziewa się konwersji sezonowo zwiększonego kapitału obrotowego na środki pieniężne.