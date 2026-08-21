Jeśli ktoś martwił się, że wczorajsza wieczorna informacja na temat planowanej planowanej podwyżki podatku CIT dla spółek energetycznych i paliwowych może wystraszyć inwestorów giełdowych, to dzisiaj może odetchnąć z ulgą. W zasadzie tylko na początku dnia spółki energetyczne były pod presją sprzedających i świeciły na czerwono. Później sytuacja zaczęła się klarować i w połowie sesji podaż została zepchnięta do defensywy. WIG20 dzięki temu notuje dzisiaj wzrosty, przed godz. 13.00 był to ruch o około 0,6 proc., i wraca powyżej poziomu 4000 pkt. .

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Jak zachowują się spółki narażone na wyższy podatek? PGE początkowo spadało o ponad 2 proc., ale już wyszło na plus. Wyraźniejsze spadki notował z rana także Tauron, ale i on w połowie sesji był blisko poziomu zamknięcia z wczoraj. Pod kreską utrzymuje się zaś Orlen, ale w tym przypadku mówimy o ruchu wynoszącym niewiele ponad 0,5 proc.

Po stronie byków jest dzisiaj przede wszystkim Dino, które drożeje o ponad 5 proc., a pretekstem okazały się wyniki finansowe za II kwartał. Ponad 2 proc. wzrostów notują dzisiaj także walory grupy Kęty. Na wzrostową ścieżkę wraca także KGHM.

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Dzisiaj rynek żyje nie tylko wynikami spółek. Ważną informacją jest także decyzja S&P DIJ w sprawie przesunięcia Polski z grona rynków rozwijających się do rynków rozwiniętych. Formalnie awans wejdzie w życie we wrześniu 2027 r.

Jak nasz rynek prezentuje się dzisiaj na tle innych parkietów? Ogólnie rzecz ujmując: całkiem nieźle. Niemiecki DAX utrzymuje dzisiaj symboliczny plus. Podobnie sprawa wygląda w przypadku francuskiego CAC40. . Stosunkowo spokojnie było na rynkach azjatyckich. Zyskał m.in. Kospi, który urósł o około 0,6 proc. Na drugim biegunie był z kolei Nikkei225, który spadł o 0,3 proc.

Bitcoin znów bryluje na rynkach

Ciekawe rzeczy dzieją się na innych rynkach. Świetnie znów prezentuje się bitcoin, który drożeje o ponad 7 proc. i podchodzi pod poziom 78 tys. USD. – Donald Trump wywarł presję na Kongresie, aby przegłosować Clarity Act, który stworzyłby ramy prawne dla cyfrowych aktywów. Zaangażowanie Białego Domu w rozmowy z prezesami ze świata krypto oraz polityczne momentum dostarczyły rynkowi krypto długo wyczekiwanego zastrzyku optymizmu. Bitcoin gwałtownie wybił się ponad dotychczasowe opory, testując kluczową strefę zaznaczoną żółtym obszarem (ok. 73 200–77 400 USD), gdzie przebiega zniesienie 78,6 proc. Fibo oraz średnia EMA300. Utrzymanie się w tej strefie będzie niezbędne do zachowania byczego impetu, natomiast zamknięcie powyżej EMA200 powinno zabezpieczyć ostatnie wzrosty. Powrót w stronę EMA200 może wywrzeć presję na realizację zysków, co przy silnie wykupionym wskaźniku RSI (83 pkt) sprzyjałoby lokalnej korekcie. Niemniej sprzyjające fundamenty – w tym impulsy regulacyjne, słaby dolar oraz obawy o amerykański dług – powinny oferować solidne wsparcie w dłuższym horyzoncie – wskazują analitycy XTB.

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Kolejną mocną sesję zaliczają metale szlachetne. Srebro drożeje o ponad 2 proc. i próbuje sforsować poziom 70 USD za uncję. Złoto rośnie o 1,5 proc. i jest już powyżej 4500 USD za uncję.