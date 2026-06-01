Cena ropy gatunku WTI wzrosła w poniedziałek po południu o blisko 8 proc. do 92,4 dol. za baryłkę, a ropa Brent drożała o niemal 7 proc. do 97,2 dol. za baryłkę, po tym jak irańscy negocjatorzy ogłosili, że nie będą prowadzić rozmów z USA, dopóki Izrael nie wstrzyma ataków w Strefie Gazy i Libanie oraz nie wycofa się z okupowanych obszarów Libanu.

„Iran całkowicie zablokuje Cieśninę Ormuz i otworzy inne fronty, w tym Cieśninę Bab el-Mandeb” – podała irańska państwowa agencja prasowa Tasnim. Cieśnina Bab el-Mandeb to kluczowy punkt handlowy łączący Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Poprzez nią Arabia Saudyjska eksportuje niemal całą swoją ropę naftową od wybuchu wojny USA z Iranem.

Czemu Iran wycofał się z negocjacji z USA?

Serwis Axios poinformował w sobotę, że Trump zażądał kilku poprawek do najnowszych warunków wynegocjowanych przez jego wysłanników z Irańczykami. Według doniesienia, które powoływało się na dwóch anonimowych urzędników USA, prośba Trumpa dotyczyła m.in. kwestii irańskiego materiału nuklearnego.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Iran „naprawdę chce dojść do porozumienia”, podkreślając, że będzie ono korzystne dla Waszyngtonu i jego sojuszników. „Po prostu usiądźcie i zrelaksujcie się, wszystko dobrze się skończy – zawsze tak jest!” – napisał Trump na Truth Social. Jego komentarz padł po wznowieniu wymiany ciosów między USA a Iranem w weekend. Obie strony twierdziły, że uderzyły w cele wojskowe w pobliżu Cieśniny Ormuz – wąskiego przesmyku, przez który normalnie przepływa około 20 proc. światowej ropy naftowej. Tymczasem Izrael nakazał wojskom głębsze wkroczenie do Libanu. To odnowiło obawy, że starcia ze wspieranym przez Iran Hezbollahem zagrażają kruchemu rozejmowi między Waszyngtonem a Teheranem.

Iran uznał więc, że musi przerwać negocjacje z USA i uratować swoich sojuszników z działającej w Libanie organizacji terrorystycznej Hezbollah.

Ile będzie kosztować ropa w razie fiaska negocjacji?

Jorge Leon, szef analizy geopolitycznej w firmie Rystad Energy, stwierdził w rozmowie z CNBC, że traderzy ropy wyceniają obecnie jakieś porozumienie w najbliższych tygodniach, ale ostrzegł, że jeśli rozmowy pokojowe się załamią, ceny mogą wystrzelić. – Zakładając że nie dojdzie do porozumienia i walki między USA a Iranem zostaną wznowione, widzieliśmy scenariusz z ceną 180 dol. za baryłkę do sierpnia, co oznaczałoby poważną globalną recesję gospodarczą, szczególnie w Europie i wschodzącej Azji. Mamy też drugi scenariusz, w którym USA i Iran nagle dogadują się we wszystkim, w tym w kwestii nuklearnej i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. W takim świecie ceny szybko spadną do około 70 dol. za baryłkę do końca roku – powiedział Leon.