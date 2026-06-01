Słabiej zachowywały się również średnie spółki - mWIG40 spadł o 1,68%, podczas gdy sWIG80 zyskał 0,66%. Obroty na szerokim rynku wyniosły blisko 2,19 mld zł, z czego ponad 1,59 mld zł przypadło na spółki wchodzące w skład WIG20.

Reklama Reklama

Pogorszenie nastrojów nastąpiło w drugiej części sesji po doniesieniach o zawieszeniu przez Iran pośrednich kontaktów negocjacyjnych z USA. Dodatkowo izraelska armia wydała ostrzeżenia dotyczące ewakuacji południowych przedmieść Bejrutu, a media informowały o kolejnych incydentach w regionie. W reakcji ropa Brent wzrosła o blisko 6%, a WTI o niemal 7%, podczas gdy dolar wyraźnie się umocnił. Dodatkowym wsparciem dla amerykańskiej waluty okazały się lepsze od oczekiwań dane makro z USA, gdzie indeks ISM dla przemysłu wzrósł do 54 pkt., najwyżej od czterech lat.

Na GPW największa presja koncentrowała się na sektorze bankowym (-2,5%), który jednocześnie generował najwyższe obroty przekraczające 500 mln zł. Słabo zachowywały się również spółki odzieżowe (-3,6%), energetyczne (-2,6%) oraz gamingowe (-2,5%). Po przeciwnej stronie rynku znalazły się paliwa (+1,9%) oraz górnictwo (+0,4%), wspierane przez silny wzrost cen ropy i utrzymującą się siłę rynku surowców. Wśród największych spółek relatywnie dobrze prezentowały się Orlen oraz KGHM, natomiast na szerokim rynku uwagę inwestorów przyciągały Lubawa (+31,2%) oraz Comp (+21,5%), które należały do grona najmocniej rosnących walorów podczas poniedziałkowej sesji. Oddech rynku pozostawał negatywny. Spośród 450 notowanych spółek spadały kursy 226 walorów, rosło 145, a 79 zakończyło dzień bez zmian. Jednocześnie dodatnio wyróżniał się segment małych spółek, co pozwoliło sWIG80 zakończyć sesję wyraźnie nad kreską mimo słabości głównych indeksów.

Technicznie WIG20 zakończył dzień poniżej strefy 3670 pkt., która w ostatnich tygodniach pełniła rolę istotnego wsparcia. Dopóki indeks utrzymuje się pod tym poziomem, krótkoterminowa przewaga pozostaje po stronie podaży, a kolejne istotne wsparcie wyznacza rejon 3605 pkt. Po dzisiejszej sesji rynek oddalił się również od lokalnych maksimów z ubiegłego tygodnia, co potwierdza utrzymującą się fazę korekty w krótkim terminie.

Stanisław Byszewski

Młodszy Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.