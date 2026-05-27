Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak boom na sztuczną inteligencję wpływa na wycenę czołowych producentów półprzewodników.
  • Jaki mechanizm rynkowy sprawia, że popyt na pamięci HBM winduje ceny akcji.
  • Dlaczego dwie firmy technologiczne zdominowały południowokoreańską giełdę i jakie ryzyko się z tym wiąże.
  • Jakie są prognozy analityków dla spółek z sektora AI.

Akcje SK Hynix, południowokoreańskiego producenta chipów, zyskiwały w środę na giełdzie w Seulu nawet 11 proc. Zamknęły się 9,2 proc. na plusie, a kapitalizacja tej spółki przekroczyła równowartość 1 bln dol. Akcje SK Hynix poszybowały już  o około 250 proc. od początku roku, napędzane gwałtownie rosnącym popytem na pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) wykorzystywane w serwerach i akceleratorach AI. Firma wyłoniła się jako kluczowy dostawca dla giganta chipów AI – Nvidii, umacniając swoją pozycję w centrum globalnego łańcucha dostaw sztucznej inteligencji.

Poziom kapitalizacji wynoszący ponad 1 bln dol. osiągnął też Micron, czyli jeden z czołowych amerykańskich producentów półprzewodników. Jego akcje zyskały aż 19 proc. podczas wtorkowej sesji w Nowym Jorku. Gwałtowny wzrost kursu nastąpił po tym, jak bank UBS potroił swoją cenę docelową dla akcji z 535 do 1625 dol., powołując się na możliwości długoterminowych umów z częściowo ustalonymi cenami. 

„Wierzymy, że rynek zacznie stosować bardziej „normalny” mnożnik do wyceny akcji, a Micron będzie nadal zyskiwać na wartości, w miarę jak pojawią się kolejne szczegóły na temat strukturalnych zmian, jakie AI wprowadziło w całym kompleksie pamięci” – napisali analitycy UBS. Nowa cena docelowa sugeruje, że akcje mogą ponad dwukrotnie wzrosnąć w stosunku do zamknięcia z piątku. Jeszcze kilka tygodni temu Micron przekroczył wycenę 700 mld dol. i dołączył do grona najcenniejszych amerykańskich firm technologicznych. Od początku roku jego akcje zdrożały o prawie 214 proc. 

Jak boom na AI wpływa na giełdy?

Micron dołączył do świeżego grona producentów chipów, które korzysta z kolejnego etapu wyścigu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Inwestorzy rzucili się na akcje związane z procesorami i pamięcią, niezbędnymi do uruchamiania i przetwarzania obciążeń agentycznych – w obszarze, który kiedyś był zdominowany przez Nvidię. Boom związany ze sztuczną inteligencją doprowadził do globalnego niedoboru podzespołów pamięci, którego producenci chipów tacy jak Micron ledwo są w stanie zaspokoić. Pozwoliło to Micronowi i jego konkurentom – SK Hynix oraz Samsungowi – na podnoszenie cen.

Intel, który na początku ominął rajd AI, zyskał ponad sześciokrotnie i notowany jest blisko historycznych maksimów. Amerykański producent chipów jest w trakcie dużej restrukturyzacji po znaczącej inwestycji rządu USA zeszłego lata. Akcje spółek Qualcomm, Advanced Micro Devices oraz Marvell Technology również osiągnęły nowe szczyty.

Z boomu na sztuczną inteligencję mocno korzysta również giełda południowokoreańska. KOSPI, jej główny indeks, zyskał od początku roku już 91 proc., a w środę ustanowił kolejny rekord. Nieco wcześniej niż SK Hynix, kapitalizację przekraczającą równowartość 1 bln dol. osiągnęła spółka Samsung Electronics. Tych dwóch producentów chipów odpowiada za ponad 40 proc. południowokoreańskiego indeksu KOSPI, co podkreśla, jak mocno jego notowania są powiązane z globalnym popytem na półprzewodniki i pamięci związane ze sztuczną inteligencją.

Analitycy ostrzegają, że tak duża koncentracja może zwiększyć zmienność rynku i uczynić benchmark bardziej podatnym na ryzyka, w tym zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz spowolnienie inwestycji w globalne centra danych. – Rajd SK Hynix może mieć jeszcze przestrzeń do wzrostu – twierdzi jednak Peter Kim, globalny strateg inwestycyjny w KB Financial Group. Zwraca uwagę, że podwyżki prognoz zysków przewyższają nawet spektakularne wzrosty kursu akcji. –&nbsp;Fundamenty i wyceny pozostają w pełni nienaruszone – dodaje Kim. 

Które spółki są warte ponad 1 bln dolarów?

W środę 14 spółek z całego świata miało kapitalizację przekraczającą 1 bln dol. Największą z nich była Nvidia, warta 5,2 bln dol. Dziewięć firm spośród tej czternastki to amerykańskie koncerny technologiczne (Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Tesla, Meta Platforms i Micron Technology).

Poza nimi, ponad 1 bln dol. kapitalizacji osiągnęły: TSMC (czołowy tajwański producent półprzewodników), saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco, Samsung Electronics, SK Hynix i amerykański holding inwestycyjny Berkshire Hathaway.