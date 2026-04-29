Jak napisał Destatis, na podstawie dostępnych dotychczas danych ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 0,6 proc. Oczekuje się, że stopa inflacji z wyłączeniem cen żywności i energii, często nazywana inflacją bazową, wyniesie +2,3 proc. Przewiduje się, że ceny energii wzrosną o 10,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Jest to największy wzrost cen energii od lutego 2023 r. (+19,1 proc. w porównaniu z lutym 2022 r.).

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w UE wypadł poniżej oczekiwań analityków. Analitycy ankietowani przez Reuters prognozowali, że inflacja wyniesie 3,1 proc., w porównaniu z 2,8 proc. odnotowanymi w marcu.

Wcześniej opublikowano dane z trzech kluczowych krajów związkowych Niemiec. W Bawarii stopa inflacji wzrosła w kwietniu do 2,9 proc. z 2,8 proc. w poprzednim miesiącu. W Dolnej Saksonii przyspieszyła do 3,0 proc. z 2,6 proc., a w Badenii-Wirtembergii do 2,6 proc. z 2,5 proc. W Nadrenii Północnej-Westfalii wskaźnik cen konsumpcyjnych pozostał na niezmienionym poziomie 2,7 proc.

Wojna w Iranie spowodowała wzrost cen energii i surowców, nadwerężając budżety gospodarstw domowych i podnosząc koszty w niemieckim przemyśle. Rząd niemiecki przewiduje obecnie, że inflacja przyspieszy do 2,7 proc. w tym roku i 2,8 proc. w 2027 roku.

Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters prognozują, że zharmonizowana stopa inflacji w Niemczech – największej gospodarce strefy euro – wyniesie w kwietniu 3,1 proc., w porównaniu z 2,8 proc. w poprzednim miesiącu.

Dane z Niemiec poprzedzają publikację danych o inflacji w strefie euro w czwartek. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters, inflacja w bloku w kwietniu ma wynieść 2,9 proc., w porównaniu z 2,6 proc. w poprzednim miesiącu.

Europejski Bank Centralny prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na czwartkowym posiedzeniu, ale podwyżki prawdopodobnie będą rozważane na kolejnym posiedzeniu w czerwcu.