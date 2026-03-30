Ropa drożeje najszybciej w historii. Czy to dopiero początek?

Ed Yardeni, prezes firmy badawczej Yardeni Research, stwierdził, że globalne rynki akcji zaczynają uwzględniać scenariusz „wyższych przez dłuższy czas” cen ropy i stóp procentowych, w miarę jak rośnie ryzyko przedłużającego się konfliktu. Ostrzegł, że kontynuacja blokady Cieśniny Ormuz mogłaby pogłębić spadki na rynkach i zwiększyć ryzyko recesji, a niepewność związana z konfliktem, w tym możliwość większego zaangażowania USA, prawdopodobnie utrzyma wysoką zmienność aż do czasu normalizacji przepływów ropy. „Szybkość i skala ruchu podkreślają, jak szybko rynki energii wyceniają ryzyko geopolityczne, podważając wcześniejsze wysiłki mające na celu utrzymanie stabilności zarówno na rynku ropy, jak i obligacji, oraz wzmacniając ryzyko długotrwałych zakłóceń w Cieśninie” — napisał Yardeni.

Jak długo ropa może być jeszcze droga?

Wojna prowadzona przez USA oraz Izrael przeciwko Iranowi wchodzi w piąty tydzień, a irański reżim nadal częściowo blokuje Cieśninę Ormuz. Do wojny przyłączyli się jemeńscy rebelianci Huti, wystrzeliwując rakiety w kierunku Izraela. Inwestorzy obawiają się, że będą oni ostrzeliwali statki w cieśninie Bab al-Mandab, oddzielającej Morze Czerwone od Zatoki Adeńskiej. Po wybuchu wojny Arabia Saudyjska przekierowała sporą część swojego eksportu ropy do terminali położonych nad Morzem Czerwonym, wysyłając tam nawet 7 mln baryłek surowca dziennie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla „Financial Times”, że jego preferowaną opcją wobec Iranu byłoby „odebranie mu ropy”, porównując to do działań USA w Wenezueli, gdzie Waszyngton skutecznie przejął kontrolę nad sektorem naftowym tego kraju po schwytaniu jego przywódcy Nicolasa Maduro.

„Pentagon przygotowuje się do tygodni operacji lądowych w Iranie, powiedzieli urzędnicy USA, w miarę jak tysiące amerykańskich żołnierzy i marines przybywa na Bliski Wschód” – donosił w weekend „Washington Post”. Dziennik ten wskazuje, że plany były opracowywane od co najmniej kilku tygodni, a potencjalna operacja lądowa nie byłaby równoznaczna z pełnoskalową inwazją i mogłaby zamiast tego obejmować rajdy przeprowadzane przez mieszankę sił specjalnych i zwykłych oddziałów piechoty.

David Roche, strateg w firmie Quantum Strategy, stwierdził, że rynki coraz bardziej uwzględniają bardziej agresywną reakcję USA, w tym możliwość interwencji lądowej oraz przejęcia kluczowego irańskiego hubu eksportowego na wyspie Chark, przez którą płynie około 90 proc. irańskiej ropy. Taki krok, jak ostrzegł, skutecznie odciąłby Iranowi przychody w dolarach, ale ryzykowałby wywołaniem pełnej eskalacji, gdyż Teheran prawdopodobnie odpowiedziałby atakami na kluczową infrastrukturę w Zatoce Perskiej.