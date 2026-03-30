CDS Oracle jest wykorzystywany jako wskaźnik „ryzyka kredytowego AI”

Co ciekawe, Oracle stał się dla rynku narzędziem do śledzenia kosztów budowy infrastruktury AI. Według Bloomberga i zarządzającego portfelem Johna Lloyda, CDS Oracle jest obecnie wykorzystywany jako wskaźnik „ryzyka kredytowego AI”. Innymi słowy, inwestorzy obserwują Oracle, aby dowiedzieć się, ile długu firmy zaciągają na finansowanie projektów AI. Co ważne, nie oznacza to, że Oracle ma słabą pozycję.

Zamiast tego, podkreśla przekonanie rynku, że do wspierania rozwoju sztucznej inteligencji potrzebne są ogromne kwoty pożyczek, co naturalnie zwiększa ryzyko finansowe. W rzeczywistości Oracle zaciągnął znaczną kwotę długu, aby sfinansować te inwestycje. Obligacje Oracle o wartości około 120 miliardów dolarów są uwzględnione w indeksie obligacji korporacyjnych Bloomberg U.S. High-Rate, co czyni je największym emitentem w tej grupie poza bankami. W lutym tego roku Oracle zakończyło emisję obligacji o wartości 25 miliardów dolarów, ustanawiając rekord popytu rynkowego; we wrześniu ubiegłego roku firma wyemitowała kolejne obligacje o wartości 18 miliardów dolarów. Oprócz bezpośredniego zaciągania pożyczek na poziomie korporacyjnym, Oracle zaangażowało się również w finansowanie konsorcjalne kilku projektów centrów danych. Jeśli chodzi o płynność, to według Nicholasa Godeca, dyrektora ds. produktów o stałym dochodzie i towarów w S&P Dow Jones Indices, który powołał się na dane DTCC, kontrakty swap Oracle są najbardziej płynnym instrumentem na rynku CDS o ratingu inwestycyjnym, ze średnim tygodniowym wolumenem obrotu przekraczającym 830 mln dolarów.

Analitycy rekomendują kupowanie akcji Oracle

Tymczasem akcje Oracle mają rekomendacje „silnie kupuj”, na podstawie 27 rekomendacji kupna, czterech rekomendacji utrzymania i żadnej rekomendacji sprzedaży w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Co więcej, średnia cena docelowa Oracle na poziomie 245,11 dolarów za akcję implikuje 75,3-proc. potencjału wzrostu.

Na podstawie ocen około 40 analityków, średnia cena docelowa na 12 miesięcy wynosi około 246–262 dolarów, co implikuje 75,3-proc. potencjału wzrostu. Analitycy są optymistycznie nastawieni do rozwoju Oracle w obszarze sztucznej inteligencji, ze względu na duże zainteresowanie usługami infrastruktury chmurowej i rosnący portfel zamówień. Pomimo niedawnej zmienności cen (na koniec marca kurs akcji wynosił około 138–140 dolarów), długoterminowe perspektywy pozostają dobre. Analitycy takich firm jak Guggenheim, Wells Fargo i KeyBanc wyrazili zaufanie do spółki, a ich ceny docelowe sięgają nawet 400 dolarów, przy prognozach wahających się od 155 do 400 dolarów.

Analitycy BofA Securities nie byli aż takimi optymistami. Przywrócili wprawdzie rekomendację kupna, ale ustalili cenę docelową na 200 dolarów. Przywrócenie rekomendacji odzwierciedla pogląd firmy na przyspieszenie popytu na infrastrukturę AI, zważywszy na harmonogram, koncentrację i wymogi kapitałowe transformacji Oracle.