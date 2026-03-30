– Zewnętrzne bilanse Turcji są wystarczająco silne, aby poradzić sobie z tymczasowym skokiem cen energii. Import netto energii wyniósł w 2025 r. 47 mld USD, czyli 3,0 proc. PKB, a całkowity deficyt rachunku bieżącego zamknął się na poziomie 1,6 proc. PKB. W stosunkowo łagodnym scenariuszu dla cen ropy (w którym będą wynosiły one średnio 80–90 USD za baryłkę w drugim kwartale i spadną z powrotem w kierunku 65 USD do końca roku) rachunek za import netto energii Turcji mógłby wzrosnąć o 0,5 proc. PKB w tym roku, pozostawiając deficyt rachunku bieżącego poniżej 3,0 proc. PKB. Pokrycie rezerw walutowych Turcji jest najsilniejsze od dłuższego czasu i daje Bankowi Centralnemu Republiki Turcji przestrzeń do przeciwdziałania presji na lirę – twierdzi Liam Peach, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

– Jeśli cena Brent utrzyma się na obecnych poziomach do końca roku, deficyt rachunku bieżącego Turcji mógłby wzrosnąć o 18 miliardów dolarów, czyli około 1 proc. PKB – szacują analitycy Goldman Sachs.

Oczywiście, dłuższe i bardziej gwałtowne wstrząsy na rynku naftowym mogą bardziej zaszkodzić gospodarce tureckiej. Niezależny turecki ekonomista Mahfi Egilmez ostrzegł, że rosnące ceny ropy szybko przełożą się na koszty paliw, wydatki transportowe oraz koszty produkcji, nasilając presję inflacyjną i zwiększając popyt na waluty obce. Obliczył on, że każdy wzrost ceny ropy o 10 USD może zwiększyć deficyt rachunku bieżącego Turcji o co najmniej 2,5 miliarda dolarów i podnieść inflację o około 1 punkt procentowy. Deficyt rachunku bieżącego Turcji wyniósł w 2025 roku 25,2 miliarda dolarów. Inflacja konsumencka lekko przyspieszyła natomiast w lutym do 31,5 proc. (Szczyt osiągnęła w październiku 2022 r. na poziomie 85,5 proc.).

Niepokój związany z konfliktem przyczynił się do odpływu kapitału z Turcji. Stambulski indeks giełdowy BIST 100 wszedł w korektę, tracąc 11 proc. od szczytu z lutego. (Pod koniec zeszłego tygodnia był jednak o około 13 proc. wyższy niż na początku roku i o ponad 30 proc. wyżej niż 12 miesięcy wcześniej.) Lira turecka od początku wojny straciła jednak tylko 0,5 proc. wobec dolara, czyli dużo mniej niż na przykład złoty. To skutek tego, że Bank Centralny Republiki Turcji interweniował już, by wspierać narodową walutę, a na swoim marcowym posiedzeniu utrzymał główną stopę procentową na poziomie 37 proc. Przerwał więc serię cięć trwającą od lipca 2025 r. Mehmet Simsek, minister finansów, przywrócił natomiast specjalny mechanizm podatkowy, chroniący konsumentów przed skokiem cen paliw.

Wojna tworzy też dla Turcji problemy w handlu z krajami regionu. Mustafa Gültepe, prezes Zgromadzenia Eksporterów Turcji (TIM), oświadczył, że turecki eksport do krajów Zatoki Perskiej spadł o około 40 proc. gospodarki zwolniły z powodu zakłóceń w liniach transportowych i gwałtownie rosnących kosztów logistyki – powiedział Gültepe. Dodał, że jeśli wojna się przedłuży, tureckie rynki zbytu w Europie – które odpowiadają za prawie połowę całego handlu zagranicznego – również zaczną wysychać.