Zarząd Tauron Polska Energia przedstawił zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy w wysokości 20 gr za akcję. Zgodnie z przyjętą w 2024 roku strategią zakładano, że wypłata od zysków nastąpi nie później niż w 2029 roku, dzięki bardzo dobrym wynikom operacyjnym (7,5 mld zł EBITDA) i szczególnie wysokiemu poziomowi zysku netto (3,3 mld zł), możliwe było podjęcie tej decyzji już w bieżącym roku.

Wyniki spółki dają perspektywę dywidendy

– Doskonałość spółki giełdowej mierzona jest zdolnością do wypracowywania zysków dla akcjonariuszy. Konsekwentnie dowozimy nasze deklaracje, budując firmę, której rozwój opiera się na generowaniu wartości dla klienta, sprawiedliwej transformacji energetyki, ale też właśnie dbałości o akcjonariuszy. Te trzy elementy są dla nas niezmiennym punktem odniesienia. Miniony rok to czas wymiernych efektów – powrót do indeksu WIG20, historyczne poziomy kursu akcji i ostatecznie – rekordowe zyski. Dzisiejszą decyzję traktujemy nie jako finał, ale początek nowego standardu – stabilnego, powtarzalnego i odpowiedzialnego dzielenia się wypracowaną wartością – mówi Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia. Jak dodaje, wyniki finansowe Grupy osiągnięte w 2025 roku należą do najlepszych w jej historii, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i zysku netto. – Wypracowana w poprzednim roku silna pozycja finansowa, oparta przede wszystkim na stabilnych przepływach pieniężnych z segmentu Dystrybucja, pozwala nam już dziś rekomendować wypłatę dywidendy – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. Finansowych.

Przypomnijmy, że Grupa Tauron opublikowała w połowie marca szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2025 rok. Według szacunków katowicka spółka wypracowała w tym 7,5 mld zł wyniku EBITDA. To wzrost o 16 proc. rok do roku.

Sam zysk operacyjny wzrósł o 5,1 mld zł zysku operacyjnego, co stanowi wzrost o 92 proc. rok do roku. Z kolei sam zysk netto wyniósł 3,3 mld zł zysku netto (wzrost o 462 proc. rok do roku). Marża EBITDA osiągnęła poziom 21,9 proc. (wzrost o 3,6 p.p. rok do roku). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 34,4 mld zł (spadek o 3 proc. rok do roku). Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia ub. roku kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,4x.