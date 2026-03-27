Z tego artykułu dowiesz się: Jak konflikt geopolityczny USA z Iranem może wpłynąć na sektory układów scalonych i sztucznej inteligencji.

Dlaczego globalny przemysł półprzewodników jest szczególnie wrażliwy na wydarzenia geopolityczne.

W jaki sposób potencjalne niedobory helu, kluczowego gazu przemysłowego, mogą zakłócić produkcję chipów.

Jakie wyzwania logistyczne są związane z transportem i dostawami helu do kluczowych producentów.

Przemysł półprzewodników wydaje się być odległy od wydarzeń w Zatoce Perskiej – a jednak może być jednym z sektorów najbardziej narażonych na wojnę między USA a Iranem – piszą analitycy UniCredit. Globalny przemysł półprzewodników jest zależny od ściśle powiązanego systemu energetycznego, gazów specjalnych, logistyki i wysoce skoncentrowanych centrów produkcyjnych, zwłaszcza na Tajwanie i w Korei Południowej. – Fale uderzeniowe z Bliskiego Wschodu odbijają się echem w sektorze półprzewodników i mogą, w konsekwencji, stać się historią AI. W świecie, w którym boom na AI już teraz zbliża krytyczne części łańcucha dostaw chipów do granic możliwości, nawet odległy wstrząs geopolityczny może mieć poważne konsekwencje – podkreślają.

Kiedy niedobory helu dotkną branżę półprzewodników

Eksport Korei Południowej jest jednym z niewielu dostępnych wcześnie twardych wskaźników makroekonomicznych – zarówno w ujęciu zagregowanym, jak i według kategorii produktów. Globalny boom na rynku półprzewodników utrzymywał się w pełnym rozkwicie przez pierwsze 20 dni marca. Eksport układów scalonych z Korei Południowej wzrósł do prawie 19 mld USD, ustanawiając nowy rekord i przekraczając poziom z lutego o ponad 20 proc.

Ponieważ wydarzenia na Bliskim Wschodzie wciąż trwają, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać jednoznaczne wnioski na temat ostatecznego wpływu na półprzewodniki i sztuczną inteligencję. Dane z marca są „retrospektywne”, ponieważ większość zamówień na półprzewodniki została prawdopodobnie złożona i zrealizowana przed wybuchem wojny amerykańsko-irańskiej.

Patrząc w przyszłość, przemysł półprzewodników, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, może ucierpieć z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, produkcja układów scalonych jest wysoce energochłonna, a znaczna część ropy naftowej i gazu pochodziła z Bliskiego Wschodu przed wybuchem wojny. Po drugie, przemysł półprzewodników jest zależny od nieprzerwanego przepływu gazów przemysłowych i chemikaliów. W chwili obecnej najwyraźniejszym szokiem wejściowym specyficznym dla półprzewodników jest hel, produkt uboczny przetwarzania gazu ziemnego w Katarze, który jest trudny do zastąpienia.