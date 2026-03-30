W scenariuszu dla sektora elektroenergetycznego założono zróżnicowane zmiany na poziomie EBITDA w krótkoterminowych prognozach. – Po pierwsze trzeba podkreślić, że ewentualne spadki cen praw do emisji CO2 – nawet jeśli się zmaterializują do końca roku – będą mieć stopniowy/ zróżnicowany wpływ na EBITDA w latach 2027-28, zależny od zabezpieczenia przez spółkę cen kontraktów energetycznych i cen praw do emisji CO2. Po drugie zmiany w naszych krótkoterminowych prognozach mają także związek z ostatnio obserwowaną dynamiką rynku energii, i niekoniecznie zależą one od naszych założeń scenariusza dla CO2 – podkreślono. W ostatnich miesiącach produkcja oparta na węglu konsekwentnie wypychała z miksu energetycznego produkcję z wykorzystaniem węgla brunatnego, co sugeruje poprawę wyników Enei w porównaniu z PGE. – Dodatkowo obserwujemy słabe warunki dla OZE, co może wskazywać stosunkowo słabsze wyniki Tauronu i PGE w porównaniu z Eneą – dodano.

Jak wynika z rekomendacji, do końca roku ceny praw do emisji CO2 w Europie spadną o ok. 30 proc., co doprowadzi do ok. 10 proc. spadku cen energii w Polsce (w długoterminowej prognozie DM BOŚ ceny praw do emisji CO2 spadają do 215 zł/ t (z oczekiwanego wcześniej poziomu 310 zł/t), a ceny długoterminowych kontraktów energetycznych i ceny spot do 400 zł/ MWh (poprzednio zakładano 450 zł/ MWh).

Analitycy zwrócili uwagę na to, że ich ostateczne wnioski dotyczące oceny sektora i preferencje w jego obrębie są tak samo dobre, jak ryzykowne założenia, które przyjmują.

Wyceny spółek energetycznych

W scenariuszu DM BOŚ długoterminowa prognoza skons. EBITDA Enei i PGE rośnie odpowiednio o ponad 7 proc. i 3 proc., a dla Tauronu marginalnie spada (o 1 proc.). – W PGE długoterminowa prognoza skons. EBITDA rośnie o 400 mln zł do 14,3 mld zł (poprzednio 13,9 mld zł). Segment energii konwencjonalnej spółki może się okazać wyraźnym beneficjentem naszego scenariusza i zyskać ok. 900 mln zł EBITDA – wskazano.

W Enei długoterminowa prognoza skons. EBITDA rośnie o +400 mln zł do 5,9 mld zł (poprzednio 5,5 mld zł), co jest przypisywane wyłącznie segmentowi wytwórczemu. Ponadto przyjęte zmiany perspektyw makroekonomicznych nie powodują zmian prognoz dla segmentu wydobywczego w Grupie Enei (aczkolwiek wyższe marże na wytwarzaniu prądu mogłyby być strukturalnie korzystne dla Bogdanki). Z kolei w Tauronie długoterminowa prognoza skons. EBITDA spada o -100 mln zł do 7,9 mld zł (poprzednio 8,0 mld zł).

– W naszym scenariuszu segment generacji spółki (generacja i ciepłownictwo) ma szansę, naszym zdaniem, na wyraźną poprawę EBITDA w długim horyzoncie, ale niestety duża część tego wzrostu prawdopodobnie byłaby zniwelowana przez słabsze wyniki segmentu OZE (prawie w stosunku 1:1) – wskazano.