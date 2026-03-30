Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Trans Polonia mocno wykupiona

Od 18 lutego cena akcji operatora transportowo-logistycznego rośnie jak na drożdżach. Rajd zaczął się z 3,75 zł, a w minionym tygodniu kurs sięgał nawet 16,95 zł. W ostatnich dniach spółka poinformowała, że jest zainteresowana przejęciem zagranicznego konkurenta za blisko 450 mln euro, a ewentualna transakcja nie będzie finansowana nową emisją. Popytowa euforia ma swoją cenę w postaci oscylatora RSI na poziomie 88,5 pkt. To najwyższa wartość wśród spółek z szerokiego WIGu. W tym kontekście rośnie ryzyko realizacji zysków. Najbliższe wsparcie to czwartkowy dołek 12,4 zł.

Dino wraca do trendu spadkowego

W czwartek po sesji właściciel sieci sklepów pokazał raport wynikowy. Zyski – operacyjny i netto – były w czwartym kwartale o blisko 19 proc. niższe od konsensusu PAP Biznes. Piątkowa reakcja rynku była bardzo negatywna. Cena spadała po południu o blisko 18 proc. sięgając poziomu 32,95 zł. Ruch wpisuje się w szerszy obraz techniczny, bowiem cena akcji Dino od maja 2025 r. porusza się w trendzie spadkowym. Piątkowe minimum jest nowym dołkiem tego trendu. Na wykresie powstała w piątek duża luka spadkowa, które wyznacza teraz strefę oporów.