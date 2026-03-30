Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Od 18 lutego cena akcji operatora transportowo-logistycznego rośnie jak na drożdżach. Rajd zaczął się z 3,75 zł, a w minionym tygodniu kurs sięgał nawet 16,95 zł. W ostatnich dniach spółka poinformowała, że jest zainteresowana przejęciem zagranicznego konkurenta za blisko 450 mln euro, a ewentualna transakcja nie będzie finansowana nową emisją. Popytowa euforia ma swoją cenę w postaci oscylatora RSI na poziomie 88,5 pkt. To najwyższa wartość wśród spółek z szerokiego WIGu. W tym kontekście rośnie ryzyko realizacji zysków. Najbliższe wsparcie to czwartkowy dołek 12,4 zł.
Czytaj więcej
Za nami burzliwy tydzień. Indeksy GPW pogłębiły dołki trwającej korekty. Dyrygentem globalnych nastrojów pozostaje przywódca USA. Jeśli zerknąć w d...
W czwartek po sesji właściciel sieci sklepów pokazał raport wynikowy. Zyski – operacyjny i netto – były w czwartym kwartale o blisko 19 proc. niższe od konsensusu PAP Biznes. Piątkowa reakcja rynku była bardzo negatywna. Cena spadała po południu o blisko 18 proc. sięgając poziomu 32,95 zł. Ruch wpisuje się w szerszy obraz techniczny, bowiem cena akcji Dino od maja 2025 r. porusza się w trendzie spadkowym. Piątkowe minimum jest nowym dołkiem tego trendu. Na wykresie powstała w piątek duża luka spadkowa, które wyznacza teraz strefę oporów.
W środę akcje tytułowej spółki spadły o 7,1 proc. i pogłębiły dołek bessy. Rynek zareagował tak na raport wynikowy. Przychody w 2025 wyniosły rekordowe 2,2 mld zł, wobec 1,6 mld zł rok wcześniej. Rok zakończony został jednak stratą netto w wysokości 22 mln zł, podczas gdy w 2024 r. spółka zarobiła na czysto 166 mln zł. W IV kwartale strata netto wyniosła blisko 130 mln zł. W tym okresie WP dokonała odpisu związanego ze spółką Szallas Group w wysokości 150 mln zł. Ponadto w zesżłym roku dokonała największej w swojej historii akwizycji (Invia Group).
Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas