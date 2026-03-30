WATS staje się coraz większym ciężarem dla całego rynku

– Trwają bardzo intensywne testy zarówno przez naszych wewnętrznych specjalistów, jak i przez członków giełdy i zewnętrznych, a po ocenie gotowości systemu, która będzie miała miejsce na koniec kwietnia, podejmiemy decyzję o potwierdzeniu terminów prób generalnych. Wdrożymy system wtedy, kiedy będziemy mieli pełne przekonanie, że jest on gotowy do wdrożenia – podkreślał ostatnio Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Gdyby jednak opierać się na opiniach branży maklerskiej, to szanse na wdrożenie WATS w czerwcu wydają się być znikome. „Parkiet” po raz kolejny przeprowadził wśród maklerskiej kadry dyrektorskiej anonimową ankietę, w której zadaliśmy jedno proste pytanie: czy ich zdaniem WATS ruszy w czerwcu? Na 17 otrzymanych odpowiedzi jedynie trzy osoby odpowiedziały twierdząco. Pozostała część nie wierzy, że nowy system zadebiutuje na GPW w pierwszej połowie roku. Uczestnicy rynku z jednej strony są już zmęczeni tym projektem, ale z drugiej strony każdy zdaje sobie sprawę, że priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo.

– Wciąż jest duże ryzyko, że nie wszyscy będą gotowi na czerwiec, więc raczej będzie ciężko dotrzymać tego terminu – wskazuje jeden z maklerów.

– Obecne testy nadal wskazują na szereg błędów, więc wydaje mi się, że GPW zdecyduje się na kolejne przesunięcie terminu wdrożenia – dodaje kolejny z naszych rozmówców.

Czytaj więcej Finanse Prezes KDPW: Przed nami wciąż jeszcze dużo pracy Polska gospodarka rozwija się bardzo prężnie i w tym obszarze mamy optymistyczne prognozy na przyszłość. Mimo rosnącej gospodarki, rynek kapitałowy...

WATS po wakacjach?

Jeśli nie czerwiec, to kiedy? Maklerzy mówią o kilku miesiącach przesunięcia, a większość z nich stawia na okres powakacyjny. Okienko do wdrożenia też nie będzie otwarte zbyt długo. Ciężko sobie wyobrazić, żeby GPW zdecydowała się tak ważny projekt uruchomić w grudniu, szczególnie że wtedy znów mogłoby dojść do kolizji terminów z wdrażaniem OKI.