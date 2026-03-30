Hamują miliardowe inwestycje w infrastrukturę

Gigantyczne inwestycje kolejowe o wielomiliardowej wartości utknęły w miejscu. Nie ma wykonawcy kluczowego prawie 100-kilometrowego odcinka międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica pomiędzy Ełkiem a granicą z Litwą, ani wykonawcy przeszło 7-kilometrowego tunelu średnicowego pod Łodzią, mającego połączyć Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Żabieńcem. Obie inwestycje są wyjątkowo kosztowne – Rail Baltica ma pochłonąć ok. 5 mld zł, natomiast tunel – co najmniej 2,3 mld zł. Obie mają także ogromne znaczenie dla usprawnienia transportu. Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz w dalszej perspektywie – Finlandię. Natomiast tunel średnicowy, kluczowy dla rozwoju komunikacyjnego regionu, połączy łódzką aglomerację z szybką koleją oraz poprawi komunikację miejską dzięki nowym podziemnym przystankom. Wiarygodnych terminów sfinalizowania obu tych projektów nie ma.