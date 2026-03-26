Rząd przyjął pakiet paliwowy. Zmiany podatkowe mogą potrwać do końca czerwca

Cena będzie codziennie określana przez Ministra Energii na podstawie danych rynkowych – średnich cen hurtowych największych dostawców, powiększonych o podatki i określony koszt sprzedaży. Nowe regulacje przewidują także wzmocniony nadzór nad rynkiem. Krajowa Administracja Skarbowa będzie kontrolować przestrzeganie przepisów, a za ich naruszenie grożą kary finansowe sięgające nawet 1 mln zł. – To mechanizm, który ma zapewnić, że wprowadzone rozwiązania będą skuteczne – wskazuje rząd.

Założenia zmian projektu o cenie maksymalnej

Jak czytamy już w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, celem jest wprowadzenie rozwiązań służących bezpieczeństwu paliwowemu państwa i bezpieczeństwu polskiej gospodarki oraz realizacja potrzeby pilnego uwzględnienia w krajowym porządku prawnym rozwiązań służących ograniczeniu wzrostu cen paliw w związku z aktualną sytuacją geopolityczną. – Celem wprowadzenia rozwiązań ustawowych dotyczących ustalenia ceny maksymalnej na benzynę silnikową i olej napędowy jest zahamowanie wzrostu cen paliw ciekłych, a zatem również pomoc w walce z rosnącą presją inflacyjną wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA i Izraelem a Iranem, który w znaczny sposób wpływa na podniesienie ceny ropy naftowej oraz paliw – czytamy.

W projekcie zaproponowano rozwiązanie wprowadzające formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej, którą wyjątkowo rząd chce wprowadzić. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustala się jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3, ustalonej na podstawie cen tych paliw stosowanych w poprzednim dniu roboczym przez 5 producentów lub handlowców mających największy udział w krajowym rynku paliw tych paliw na rynku krajowym, powiększonej o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową, oraz kwoty tytułem pokrycia kosztów sprzedaży w wysokości 0,30 zł za 1 litr, powiększonej o podatek od towarów i usług. Ogłoszenie ceny maksymalnej będzie się odbywało za pomocą obwieszczenia Ministra Energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu będzie obowiązywała następnego dnia po jego ogłoszeniu, z tym, że cena ogłoszona w dniu roboczym poprzedzającym sobotę, niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy jest stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach. – Ustalenie maksymalnej ceny detalicznej pomoże w eliminacji ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk polegających na zwiększeniu marży dzięki niższemu podatkowi VAT w cenie sprzedawanego paliwa – czytamy już w Ocenie Skutków Regulacji.

W projekcie ustawy ustalono również system kar pieniężnych za oferowanie do sprzedaży paliw ciekłych po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu. – Ustalenie maksymalnej ceny detalicznej pomoże w eliminacji ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk polegających na zwiększeniu marży dzięki niższemu podatkowi VAT w cenie sprzedawanego paliwa. Karę wynoszącą do 1 mln zł będzie wymierzać Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji – czytamy.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadzi podstawę prawną do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia w celu umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych szybkiego zareagowania na pilną potrzebę obniżki akcyzy, z uwagi na obecną sytuację na rynkach.