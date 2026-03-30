Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

LPP z rekordem historycznym

Foto: Parkiet

W czwartek akcje odzieżowego giganta podrożały o 12,7 proc. i w trakcie sesji cena ustanowiła maksimum wszech czasów 22 650 zł. Notowania napędzał raport wynikowy. Rok 2025 spółka zamknęła rekordowymi przychodami na poziomie 23,1 mld zł, a także zyskiem netto bliskim 1,5 mld zł. Na rok obrotowy 2026 spółka zakłada przychody w przedziale 28-29 mld zł i planuje otwarcie około 1000 nowych salonów. Ponadto zarząd podwyższył rekomendację dywidendy z 800 na 900 zł. Kurs akcji wrócił na ścieżkę hossy. Najbliższym wsparciem jest teraz strefa ostatnich oporów – 21 500 – 20 000 zł.

Reklama Reklama

Oponeo przy dolnej granicy konsolidacji

Foto: Parkiet

Kurs akcji dystrybutora opon i felg od roku porusza się w konsolidacji. Jej dolna granica to strefa 83-80 zł. W minionym tygodninu kurs testował te bariery. Do piątku byki korzystały ze wsparcia. Na oscylatorach MACD i RSI widać sygnały zwrotu. Zakłądając zatem kontynuację cykliczności, wzrosły szanse na falę wzrostową i ruch do górnej strefy granicznej 100-105 zł. Jeśli jednak dojdzie do przełamania 80 zł, analiza techniczna sugeruje potencjalny zasięga spadku równy szerokości konsolidacji, czyli nawet 25 zł. Istotne dla spółki będą kondycja Dadelo oraz wyniki publikoawne 21 kwietnia.