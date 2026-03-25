Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych również wzrosła we wtorek o ponad 5 punktów bazowych do 4,392 proc. w związku z ponowną zmiennością na rynkach ropy naftowej i ciągłymi atakami militarnymi na Bliskim Wschodzie. Rentowność 30-letnich obligacji wzrosła o ponad 4 punkty bazowe do 4,956 proc.

Jak przypomina WSJ, krótkoterminowe obligacje skarbowe, takie jak dwuletnie, są szczególnie wrażliwe na zmiany krótkoterminowych oczekiwań dotyczących stóp procentowych i w ostatnich dniach znalazły się pod szczególną presją. Według BMO Capital Markets, dealerzy obligacji skarbowych, czyli instytucje finansowe zobowiązane do składania ofert na aukcjach, zostali zmuszeni do zapłacenia 24,1 proc. ceny sprzedaży. Było to więcej niż średnia z sześciu poprzednich aukcji dwuletnich papierów na poziomie 10,7 proc.

Na rynek obligacji wróciła niepewność

Wzrost rentowności nastąpił po wtorkowym odbiciu cen ropy naftowej, co zniwelowało część gwałtownych spadków z poprzedniej sesji, gdy inwestorzy ponownie ocenili rozwój sytuacji w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

– Ryzyko pozostaje szczególnie wysokie, ponieważ wojna trwa bez wyraźnego punktu wyjścia – napisał Ian Lyngen, szef strategii stóp procentowych w BMO w USA, dodając, że stopy procentowe w USA prawdopodobnie będą w głównej mierze odzwierciedlać wahania cen energii, dopóki sytuacja w wojnie nie stanie się bardziej przejrzysta.

Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły w poniedziałek po tym, jak prezydent Trump oświadczył, że Waszyngton i Teheran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne rozmowy” na temat zakończenia działań wojennych i nakazał pięciodniową przerwę w planowanych atakach na irańską sieć energetyczną.