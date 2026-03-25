Aukcja amerykańskich 2-letnich obligacji odnotowała słaby popyt o wartości 69 mld dolarów, najmniej od marca 2025 r., co spowodowało wzrost rentowności tych papierów o 9-10 punktów bazowych do prawie 3,96 proc. Wskaźnik bid-to-cover – czyli ile dolarów inwestycji pozyskuje każdy dolar dostępnych papierów wartościowych – wyniósł 2,44 i był najniższy od maja 2024 r., co sygnalizuje ostrożność inwestorów ze względu na ryzyko inflacyjne związane z niestabilnością na Bliskim Wschodzie, a jak donosi „Wall Street Journal”, Stany Zjednoczone planują wysłać na Bliski Wschód około 3000 żołnierzy.
Widmo stagflacji wywołanej wojną z Iranem spowodowało utratę wartości światowych obligacji w marcu o ponad 2,5 biliona dolarów, co oznacza najwięks...
Rynki „nadal przedkładają obawy o inflację nad obawy o wzrost gospodarczy. A ponieważ nadal nie ma oznak złagodzenia napięć w Iranie, a tym samym istnieje potencjał dalszego wzrostu cen ropy, ścieżka najmniejszego oporu dla rentowności nadal jest wyższa” – powiedział Lawrence Gillum, główny strateg ds. instrumentów o stałym dochodzie w LPL Financial.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych również wzrosła we wtorek o ponad 5 punktów bazowych do 4,392 proc. w związku z ponowną zmiennością na rynkach ropy naftowej i ciągłymi atakami militarnymi na Bliskim Wschodzie. Rentowność 30-letnich obligacji wzrosła o ponad 4 punkty bazowe do 4,956 proc.
Jak przypomina WSJ, krótkoterminowe obligacje skarbowe, takie jak dwuletnie, są szczególnie wrażliwe na zmiany krótkoterminowych oczekiwań dotyczących stóp procentowych i w ostatnich dniach znalazły się pod szczególną presją. Według BMO Capital Markets, dealerzy obligacji skarbowych, czyli instytucje finansowe zobowiązane do składania ofert na aukcjach, zostali zmuszeni do zapłacenia 24,1 proc. ceny sprzedaży. Było to więcej niż średnia z sześciu poprzednich aukcji dwuletnich papierów na poziomie 10,7 proc.
Rentowność amerykańskich papierów 10-letnich przekroczyła 4,4 proc. Historia pokazuje, że kiedy przekroczyła 4,5 proc., prezydent Trump zaczął rozw...
Wzrost rentowności nastąpił po wtorkowym odbiciu cen ropy naftowej, co zniwelowało część gwałtownych spadków z poprzedniej sesji, gdy inwestorzy ponownie ocenili rozwój sytuacji w konflikcie na Bliskim Wschodzie.
– Ryzyko pozostaje szczególnie wysokie, ponieważ wojna trwa bez wyraźnego punktu wyjścia – napisał Ian Lyngen, szef strategii stóp procentowych w BMO w USA, dodając, że stopy procentowe w USA prawdopodobnie będą w głównej mierze odzwierciedlać wahania cen energii, dopóki sytuacja w wojnie nie stanie się bardziej przejrzysta.
Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły w poniedziałek po tym, jak prezydent Trump oświadczył, że Waszyngton i Teheran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne rozmowy” na temat zakończenia działań wojennych i nakazał pięciodniową przerwę w planowanych atakach na irańską sieć energetyczną.
Częściowe odwrócenie trendu we wtorek sugeruje jednak, że rynki nadal nie są przekonane co do szybkiego złagodzenia napięć, zwłaszcza po tym, jak irańscy urzędnicy zaprzeczyli jakimkolwiek rozmowom.
Analitycy zauważyli, że sprzeczne wiadomości spotęgowały niepewność, wpływając zarówno na rynki energii, jak i na stopy procentowe wrażliwe na rozwój sytuacji. Łagodzenie napięć i niższe ceny ropy naftowej krótkotrwale wsparły obligacje skarbowe w poniedziałek, ale powrót niepewności ponownie wpływa na nastroje.
